Министр обороны РФ Сергей Шойгу нагрянул с внезапной проверкой в один из военкоматов Москвы. Его остановка в Черемушкинском районе столицы была незапланированной, рассказал пользователь «Яндекс. Дзен» SoberView.

Автор публикации даже приложил видео проверки от руководителя российского военного ведомства — со ссылкой на подписчиков, которые ему его прислали. Запись наглядно демонстрирует, как все было.

Шойгу осмотрел кабинет и возмутился организацией работы.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта — что вы как партизаны-то письма в дупло закладываете? Ну что это за работа такая?» - поинтересовался он.

Появление Шойгу застало всех сотрудников военкомата врасплох. Поднялась суета, крик, но глава минобороны РФ велел местному начальнику не повышать голос на подчиненных. Одна женщина, которой министр пожелал приятного аппетита, в ответ призналась, что тот «еще красивей, чем по телевизору».

Видео действительно любопытное — в сети решили, что теперь такие проверки военкоматов, и не только в Москве, станут регулярными. Однако многим показалось странным, что такое эксклюзивное видео оказалось у пользователя со столь малым количеством подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России намерены ужесточить правила воинского учета.