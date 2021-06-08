Жительницу Самары подозревают в умышленном убийстве малолетней дочери — ребенка сбросили с балкона шестого этажа. Момент ЧП зафиксировала камера. Жуткие кадры уже распространились по социальным сетям.

Как сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Татьяна Баринова, трагедия разыгралась в одной из многоэтажек Октябрьского района Самары утром 8 июня. По версии следствия, мать свесила с балкона свою наследницу 2018 года рождения, непродолжительное время держала ее за одежду, а потом малышка упала на асфальт.

На кадрах, опубликованных в сети, отчетливо слышно, как перед смертью девочка умоляет родительницу вернуть ее домой.

«Боюсь, мам!» — кричала малышка и плакала.

В каком состоянии в момент ЧП была подозреваемая, почему игнорировала просьбы дочери и зачем вообще подвесила ее — пока остается загадкой. Но судя по тому, как спокойно, со слов свидетелей, дама отреагировала на произошедшее, не исключено, что она была нетрезва.

Шансов выжить у пострадавшей девочки практически не было. Упав со значительной высоты, она получила очень серьезные множественные травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Подозреваемую уже задержали. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения на время следственных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Свердловской области выбросил из окна семимесячного малыша, который отчаянно плакал.