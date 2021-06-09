Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

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Светлана Шевченко
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Последние годы чешская актриса театра и кино боролась с тяжелой болезнью.

Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова

Фото: Кадр из фильма "Три орешка для золушки"

Звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом CNN Prima News сообщил сын чешской актрисы.

Последние годы Шафранкова боролась с онкологией. В 2014 году врачи диагностировали ей рак легких.

Либуше Шафранкова родилась в чешском городе Брно. После окончания местного театрального училища, она служила на сцене пражского театра «Драматический клуб». Кино в ее жизни появилось, когда ей было семнадцать. Она сыграла Барунку в двухсерийной телеадаптации повести «Бабушка» чешской писательницы Божены Немцовой. А через два года она получила главную роль в картине «Три орешка для Золушки», которая принесла ей всесоюзную популярность.

В ее биографии есть и оскароносный фильм «Коля», который получил престижную премию в 1996 году. Картина рассказывает о чешском музыканте, который вступает в фиктивный брак с россиянкой. Однако через некоторое время женщина исчезает, а герой остается один на один с ее пятилетним сыном Колей.

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