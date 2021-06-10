А был ли мальчик? Куда пропал актер из «Евлампии Романовой» и фильма «Коля»

После смерти чешской актрисы Либуше Шафранковой из фильма «Три орешка для Золушки» неожиданно вспомнили и еще об одном актере — Андрее Халимоне из РФ. Они снимались вместе в оскароносном «Коле» в 1996 году, но российскому зрителю начала нулевых он хорошо знаком и по другим ролям.

Никита в «Семейных тайнах», Кирилл Романов в «Евлампии Романовой», Андрей в «Парниковом эффекте», Володя в «Наследницах». Но с тех пор его на экране не видно. Почему он больше не снимается, Халимон откровенно рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Что-то не афишировалось, во-первых, а, во-вторых, не приглашали. Не сложилось, видимо. Я сейчас другими вещами занимаюсь. Я сидел, ждал звонка, но надоело ждать. Надо было заниматься другими вещами, себя кормить», — объяснил молодой человек.

Сейчас Андрею 31 год, он далек от мира кино. Занимается бизнесом и продажей швейцарских часов, до пандемии часто ездил с друзьями за границу. Несмотря на то, что его жизнь сложилась, и довольно успешно, он все еще помнит о магии кино.

На вопрос о том, хотелось бы ему вернуться к съемкам, Халимон ответил однозначно.

«Конечно, хотелось бы. Я всегда был открыт для диалогов и предложений. Но, по-моему, с 2005 или 2006 года никаких предложений не было, не поступало», — посетовал он.

Об Андрее Халимоне узнал весь мир в 1996 году, когда вышел чешский фильм «Коля». По сюжету мать пятилетнего мальчика фиктивно вышла замуж за главного героя фильма — музыканта. Она сбежала, оставив ребенка, и новоиспеченному отчиму пришлось забрать его к себе.

Действие фильма происходит накануне «Бархатной революции» 1989 года. Пока вокруг героев вершится история, они учатся находить общий язык друг с другом. При этом один не говорит по-чешски, а второй — по-русски.

Фильм получил мировое признание, был отмечен «Оскаром» и «Золотым глобусом». Маленький Адрей ездил за статуэткой в США лично. Многие помнят милого пухлого мальчонку в яркой жилетке, кривляющегося от счастья на руках создателей картины.

«Ян сказал мне, что если мы получим „Оскар“, мы поедем в Диснейленд. Это была моя детская мечта. Вот почему я с нетерпением ждал награды, а потом мы действительно поехали в Диснейленд», — рассказывал он в интервью чешскому телевидению в 2017 году.

В Чехии Андрея Халимона также помнят до сих пор. В ноябре 2018 года в Праге прошел кинофестиваль «Новый русский фильм», в рамках которого прошла долгожданная встреча с актерами из фильма — Андреем Халимоном, Ириной Безруковой и Лилиан Малкиной — они сыграли, соответственно, мать и бабушку Коли. С ними также пообщались многочисленные журналисты и местные фанаты картины. Позже вышла статья с интервью любимца местной публики.

ВКонтакте @chalimon_andrey

Ранее 5-tv.ru писал о том, как познакомились звезда фильма «Коля» и актриса из «Трех орешков для Золушки».