Встретились на съемках: Актер из «Евлампии Романовой» о знакомстве со звездой «Трех орешков для Золушки»

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 891

Андрей Халимон снимался с актрисой Либуше Шафранковой в оскароносном фильме «Коля».

Фото, видео: Кадр из фильма "Три орешка для Золушки" 1973 г.; ВКонтакте @chalimon_andrey; 5-tv.ru

Умерла чешская актриса Либуше Шафранкова. Она известна фанатам не только ролью в культовом фильме «Три орешка для Золушки», но и ролью Клары в фильме «Коля». Ее коллегой по съемочной площадке стал тогда еще юный актер Андрей Халимон. Он рассказал 5-tv.ru, какой была его первая встреча со знаменитостью.

«Первое воспоминание — это, соответственно, „Три орешка для Золушки“, фильм, который был знаменит даже у нас в России. А в дальнейшем, когда мы с ней встретились на съемочной площадке, по-моему, одна сцена была, когда я болел по фильму, с температурой. Конечно, это печально, что произошло», — сказал Андрей Халимон.

Напомним, что звезда фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова умерла на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

Андрей Халимон известен не только по фильму «Коля», но и по сериалу «Евлампия Романова».

Ранее 5-tv.ru писал, что последние годы Шафранкова боролась с онкологией. В 2014 году врачи диагностировали ей рак легких.

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