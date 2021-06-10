Как правильно загадать желание в Новолуние 10 июня 2021 года, чтобы оно исполнилось

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Рита Цветкова
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Магическое природное явление произойдет уже сегодня — самое время как следует к нему подготовиться!

Как правильно загадать желание в Новолуние 10 июня 2021 года, чтобы оно исполнилось

Фото: Depositphotos / hydromet

Психолог Евгения Брайт дала несколько практических советов, которые помогут правильно загадать желание в Новолуние. В этот день, считают астрологи, могут исполняться мечты. Магическое природное явление произойдет сегодня в 13:54 по московскому времени, еще есть время подготовиться! Просто следуйте инструкции, и непременно получите желаемое.

Одно главное желание. Без «но»

Самое важное условие — загадывать на Новолуние нужно только одно сокровенное желание. Никаких дополнительных конструкций, подтекстов и последствий. Если хотите новую работу, нужно говорить не так: «Хочу лучше работать, чтобы начальник меня заметил, повысил и дал много денег», а так: «Хочу стать руководителем своего отдела с окладом таким-то».

Желание от чистого сердца

Важно, чтобы мечта была искренней, а не основывалась на логике или чужих ожиданиях от вас — только то, что действительно нужно вам. Если влюбиться хочется сильнее, чем купить маме розовый Cadillac, как сделал Элвис, не выбирайте «правильное» желание. Просите для себя. В своей просьбе стремитесь к идеалу, к максимуму. Говорите так: «Я буду счастлива, когда полюблю самого доброго и ласкового мужчину на Земле»! Вселенная любит амбициозных и смелых и щедро их награждает.

Не причини вреда ближнему

В результате исполнения вашего желания никто не должен пострадать или даже просто огорчиться. Любой ущерб третьим лицам запрещен. Не говоря уже о мечте обанкротить конкурента, например. Такие не только не исполнятся, но и вернутся к вам «бумерангом».

Желание — только для одного человека

Попросить разом за всю семью или диаспору не получится. В центре внимания должны быть вы и ваши ощущения при достижении желаемого, пишет Ftimes.ru. То есть не стоит требовать побольше ума для старшего и среднего сыновей и денежной работы для мужа. Говорите так: «Хочу гордиться своими детьми и мужем».

Запишите мечту на бумаге

Что это будет, не важно — блокнот, личный дневник или клочок вчерашней газеты. Главная задача — материализовать желание, придать ему форму и конкретизировать. Записав, спрячьте свою мечту и периодически перечитывайте, напоминайте себе о будущем счастье.

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