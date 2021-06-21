Анорексия, авария и пневмония: с какими несчастьями в жизни столкнулась МакSим?

Одна из самых востребованных звезд нулевых, певица МакSим (Марина Абросимова — настоящее имя — Прим.ред) пережила много трудностей, связанных с личной жизнью и здоровьем. Девушка влюблялась и теряла, становилась главной героиней сплетен о зависимостях и пластике. Сейчас звезда подключена к аппарату ИВЛ. Врачи ее ввели в медикаментозную кому. Фанаты молятся за здоровья кумира, у которой диагностировали 40% поражения легких.

Личная жизнь

Отношения МакSим с Денисом Никифоровым стали первыми, о которых узнала общественность. Роман закончился быстро, но именно Никифорову Абросимова посвятила композицию «Научусь летать».

В 2006 году МакSим влюбилась в звукорежиссера Алексея Луговцова. В 2008-м влюбленные поженились на Бали, а вскоре Марина забеременела. Она мечтала подарить мужу ребенка. Сначала они были образцовой семьей, Марина сидела дома с малышом, Алесей работал. Но все изменилось, когда МакSим решила вернуться на сцену. Звезда рассказывала, что муж не смог стать частью семьи, в которой деньги зарабатывала женщина. Еще — он беспочвенно ревновал артистку и устраивал практически ежедневные скандалы. Но самым большим разочарованием для певицы стало равнодушие мужа к ребенку. Этот фактор сыграл решающую роль — пара распалась.

Развод с мужем тяжело дался Абросимовой, какое-то время она не могла сочинять новые песни из-за депрессии. Утешением для звезды стали отношения с лидером группы Animal ДжаZ Александром Красовицким. Но певица предпочла ему другого.

Осенью 2013-го стало известно, что у МакSим роман с бизнесменом Антоном Петровым. Девушка даже забеременела от него и собиралась выйти замуж, но все испортила измена. Тогда Абросимова была на седьмом месяце. Петров связался со студенткой МГУ Елизаветой Брыксиной, которая в последствии и стала его женой.

Несколько лет после этого МакSим молчала о переменах в личной жизни, пока, наконец, не призналась, что у нее есть мужчина. Отыскать нового избранника певицы в сети оказалось невозможно: бизнесмен — не публичный человек.

Проблемы со здоровьем

После вторых родов поклонники Марины предположили, что у девушки анорексия. Тогда МакSим весила 45 килограммов и заявляла, что ей комфортно в своем весе. Однажды артистка экстренно отменила несколько концертов в разных российских городах из-за того, что чуть не потерла сознание перед одним из выступлений. Оказалось, проблемы начались достаточно давно. У девушки диагностировали серьезные проблемы с сосудами. Тогда же она призналась, что анорексия у все-таки была — за месяц Абросимова сбросила десять килограммов путем жестких диет и тренировок.

Заметный след на лбу появился у певицы после ДТП, которое случилось в апреле 2019 года. Инцидент произошел заграницей, машину МакSим занесло на скользкой дороге, и она врезалась в бордюр. Девушка получила множественные травмы и долго восстанавливалась. Помимо шрама на лбу, у певицы осталось еще несколько рубцов на теле. Звезда не стыдится рассказывать о них.

Из-за аварии МакSим прекратила выступления почти на два года, однако совсем недавно снова вернулась на сцену.

Помимо шрамов, оставшихся после ДТП, у певицы есть небольшой след от удара на переносице — он уже давно стал «визитной карточкой» МакSим. Однако история получения этой отличительной черты — забавна и совсем не героична.

После того, как МакSим полегчало после аварии, она дала концерт в Казани — зрители были в шоке: МакSим располнела и выглядела нездоровой. Одни думали, что все дело в неудачной пластике — другие решили, что виноваты гормональные препараты.

Оказалось, что авария оставила сильный след на здоровье звезды. Ей пришлось брать бессрочный отпуск и вновь ложиться в больницу.

Личные проблемы, авария и тяжелый график довели певицу до психического истощения, и тоску она стала топить в алкоголе. Слухи о зависимости стали жестокой реальностью. МакSим призналась, что она пила. И даже совершала в этот период необдуманные поступки. Например, она приняла предложение руки и сердца от поклонника.

Только поддержка близких и нового возлюбленного помогли певице вернуться к здоровому образу жизни. Марина Абросимова похудела, привела душу и тело в порядок и вернулась на сцену.

Пневмония и подключение к ИВЛ

Накануне певицу МакSим экстренно госпитализировали. Артистка жаловалась на высокую температуру и затрудненное дыхание. выявили поражение 40% легких. Однако тексты на COVID показали отрицательные результаты. Состояние зннамениости начало ухудшаться, в связи с чем звезду подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Поклонники переживают за любимицу и боятся, то ее настигнет судьба Жанны Фриске илии Юлии Началовой. Тем не менее медики дают оптимистичные прогнозы относительно состояния МакSим. Врачи сходятся во мнении, что крепкий молодой организм должен справиться со всеми проблемами. К тому же, состояние исполнительницы стабилизировалось.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; ТАСС / Джапаридзе Михаил

Ранее 5-tv.ru писал, что Красовицкий рассказал, как пережил уход МакSим к олигарху.