На могиле разбившейся на байке Насти Тропи появился памятник — видео

|
Георгий Иванов
1 080

У надгробья также установили камень с «кодексом» знаменитости.

Фото, видео: Instagram @nastyatropi, @letotropi

Жизнь звезды российского сегмента Instagram Насти Тропицель трагически оборвалась почти год назад, но памятника на могиле девушки долгое время не было. Однако буквально на днях мемориальный камень с фотографией знаменитости появился на месте ее последнего пристанища. Соответствующие кадры опубликовали в сообществах, посвященных памяти Насти Тропи.

Вместе с надгробием на могиле появились также статуэтка птицы, кофейная чашка, живые цветы и камень с постулатами, которые пыталась продвигать Тропицель.

Instagram @letotropi

Настя Тропицель начала вести блог в 13 лет, а в 15 уже заработала свой первый миллион. В феврале 2020 года уехала на отдых на Бали, где разбилась на мотоцикле. Из-за пандемии родные не смогли приехать и забрать тело девушки, ее кремировали в Индонезии. Часть праха была развеяна на Бали, позже урна с останками была доставлена в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать разбившейся на байке Насти Тропи сфотографировалась в ее кружевной пижаме, чем вызвала негодование поклонников дочери.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
71.68
-0.52 87.33
-0.48
Последнее мгновение: как будут вести себя перед смертью разные знаки зоди...

Последние новости

17:08
«Алые паруса»: Как музыка создает праздник, известный на весь мир
17:07
Обладатели какой группы крови больше других склонны к алкоголизму и почему?
17:04
«День плохих новостей»: рок-фестиваль «Нашествие-2021» отменили
16:38
Началось кровотечение: шокирующее видео с экстренно госпитализированной звездой «Дома-2» Берковой (18+)
16:33
Любовь после гроба: Кто из знаменитостей решил остаться вдовцом?
16:22
Две огромные змеи приползли в квартиру саратовчанки по трубам — видео

Сейчас читают

Бузова исполнит роль молодой Гурченко в фильме Барецкого — видео
Байопик о Сталине: чем запомнился первый показ спектакля МХАТа с Ольгой Бузовой
Какое лучшее время года для каждого знака зодиака? — объясняет специалист
«Сожжение» Меркурия: что опасно делать в период с 10 по 13 июня?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака