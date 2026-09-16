Суд проверит законность брака покойного солиста «Иванушек» Яковлева

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 1 403 0

Александра Куцевол заявляла, что вышла замуж за певца в 2012 году в Сербии.

Суд проверит брак солиста Иванушек Олега Яковлева

Фото: Самолыго Юрий/ТАСС

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Московский суд рассмотрит иск родственницы бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева о признании его брака с Александрой Куцевол недействительным. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru.

Иск подала Яковлева Т., которая, предположительно, является племянницей артиста. Беседа по делу была назначена на 16 сентября, однако стороны на заседание не явились.

Поводом для разбирательства стали документы о браке Яковлева и Куцевол, которые она представила после смерти певца. По данным СМИ, в завещании артист указал племянницу и своего друга Романа Радова, однако Куцевол заявила о браке, заключенном в 2012 году в Сербии.

При этом представители администрации сербского города, где, как утверждалось, была оформлена регистрация, сообщили родственнице Яковлева, что запись о таком браке в реестре ЗАГСа отсутствует.

Как следует из материалов дела, этот иск уже рассматривался судом в 2024 году. В 2025 году производство по нему было прекращено, после чего родственница певца подала частную жалобу. Апелляционная инстанция отменила принятое решение.

Олег Яковлев умер в июне 2017 года в возрасте 47 лет. Сообщалось, что причиной смерти стала двусторонняя пневмония.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о сложностях, с которыми столкнулся Олег Яковлев после прихода в группу «Иванушки International». По словам участника коллектива, после ухода Игоря Сорина публика долго не принимала нового солиста. На концертах зрители продолжали вспоминать прежнего исполнителя, а сам Яковлев тяжело переживал такую реакцию и несколько раз хотел покинуть группу.

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