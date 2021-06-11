Обладатели какой группы крови больше других склонны к алкоголизму и почему?

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Виктория Андреева
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Американские ученые провели большое исследование и получили неожиданные результаты.

Обладатели какой группы крови больше других склонны к алкоголизму и почему?

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Чрезмерная страсть к алкоголю — болезнь приобретенная или генетически обусловленная? На этот вопрос ученые не могли дать ответ несколько десятилетий. Кто-то настаивал, что алкоголик может «сам себя излечить» при желании; другие же уверяли, что пагубная привычка навсегда останется с человеком, если не вмешаются доктора.

Наконец, исследователям удалось найти первопричину алкоголизма. Оказалось, большое значение в данном случае имеет группа крови человека. Ее состав существенно влияет на процессы в организме, и если не хватает важных элементов, мозг ищет, как «пополнить запасы».

I, II, III или IV?

На протяжении нескольких месяцев американские ученые изучали кровь респондентов из США и Японии и их вредные привычки. Оказалось, что больше других склонны к алкогольной зависимости обладатели II группы.

Профессионалы отметили, что у этих людей по-особенному работают надпочечники, в результате чего часто возникает недостаток глюкозы. Ощущая серьезный дефицит сахара, организм на подсознательном уровне пытается его компенсировать за счет спиртного — руки сами тянутся к бутылке.

Кроме того, выяснилось, что обладатели II группы крови больше остальных подвержены стрессу. Чтобы разгрузить мысли, эти люди предпочитают забываться алкоголем.

Эксперты отметили, что гражданам, предрасположенным к зависимости, при остром желании следует употреблять только красное вино и в строго ограниченных количествах. Так и давление всегда останется в норме, и холестериновые бляшки растворятся, и ЖКТ начнет работать «как часы», и настроение не будет пропадать, пишут «Известия».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как по внешности мужчины выявить пивного алкоголика.

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