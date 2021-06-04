Любители пропустить бутылочку пива вечерком не застрахованы от алкоголизма. Злоупотребление, казалось бы, безобидного напитка может привести к проблемам с психикой и физическим состоянием организма. Психиатр и нарколог Алексей Казанцев, главный врач клиники «Зависимость 24», рассказывает как определить у себя пивной алкоголизм на ранней стадии.

Врач утверждает, что пиво считают легким алкогольным напитком — оно пьется легко, газированное, есть разновидности вкусов на каждого любителя. У пива есть определенная культура употребления: футбольные фанаты, пабы, мужские посиделки. Считается, что опьянение от пива наступает медленно и проходит менее выраженно, чем от крепких алкогольных напитков. Однако на деле оно имеет очень опасные последствия.

«Это психологическая зависимость. С пива очень многие переходят на крепкие алкогольные напитки. Также многие употребляют пиво довольно часто — не меньше трех-четырех раз в неделю, а кто-то переходит на ежедневное употребление», — рассказывает нарколог.

Определить пивной алкоголизм можно по внешним признакам. У злоупотребителей меняется внешний облик, появляется отечность. Мужская фигура становится более женственной, ведь в организме снижается тестостерон и меняется наличие гормонов.

«Фитоэстрогены, которые содержатся в пиве, повышают уровень женских гормонов, а также аппетит», — обращает внимание Алексей Казанцев.

Пивные алкоголики предпочитают жирное, соленое, острое — то, что воздействует на пищевод и поджелудочную железу. По словам нарколога, это вызывает изжогу и отрыжку. Также газы способствуют быстрому опьянению.

Пивные алкоголики становятся раздражительными, злобными, суетливыми, утверждает нарколог. Многие из них жалуются на алкогольный делирий, галлюцинации, манию преследования и другие побочные эффекты, которые есть у алкогольных напитков. Некоторые зависимые верят пивной рекламе, которая скрыта под употреблением безалкогольного напитка. Но к сожалению, очень много зависимых переходят с безалкогольного пива на алкогольное, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с коварным добродеятелем из Подольска. Местный житель разгромил магазин и бесплатно выдавал пиво.