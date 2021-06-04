Как по внешности мужчины выявить пивного алкоголика — главные признаки

|
Юлия Федорова
Эксклюзив 2 890

У злоупотребителей хмельным напитком меняется не только внешность, но и возникают проблемы с психикой.

Фото, видео: Depositphotos / zeroteam13@gmail.com; 5-tv.ru

Любители пропустить бутылочку пива вечерком не застрахованы от алкоголизма. Злоупотребление, казалось бы, безобидного напитка может привести к проблемам с психикой и физическим состоянием организма. Психиатр и нарколог Алексей Казанцев, главный врач клиники «Зависимость 24», рассказывает как определить у себя пивной алкоголизм на ранней стадии.

Врач утверждает, что пиво считают легким алкогольным напитком — оно пьется легко, газированное, есть разновидности вкусов на каждого любителя. У пива есть определенная культура употребления: футбольные фанаты, пабы, мужские посиделки. Считается, что опьянение от пива наступает медленно и проходит менее выраженно, чем от крепких алкогольных напитков. Однако на деле оно имеет очень опасные последствия.

«Это психологическая зависимость. С пива очень многие переходят на крепкие алкогольные напитки. Также многие употребляют пиво довольно часто — не меньше трех-четырех раз в неделю, а кто-то переходит на ежедневное употребление», — рассказывает нарколог.

Определить пивной алкоголизм можно по внешним признакам. У злоупотребителей меняется внешний облик, появляется отечность. Мужская фигура становится более женственной, ведь в организме снижается тестостерон и меняется наличие гормонов.

«Фитоэстрогены, которые содержатся в пиве, повышают уровень женских гормонов, а также аппетит», — обращает внимание Алексей Казанцев.

Пивные алкоголики предпочитают жирное, соленое, острое — то, что воздействует на пищевод и поджелудочную железу. По словам нарколога, это вызывает изжогу и отрыжку. Также газы способствуют быстрому опьянению.

Пивные алкоголики становятся раздражительными, злобными, суетливыми, утверждает нарколог. Многие из них жалуются на алкогольный делирий, галлюцинации, манию преследования и другие побочные эффекты, которые есть у алкогольных напитков. Некоторые зависимые верят пивной рекламе, которая скрыта под употреблением безалкогольного напитка. Но к сожалению, очень много зависимых переходят с безалкогольного пива на алкогольное, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с коварным добродеятелем из Подольска. Местный житель разгромил магазин и бесплатно выдавал пиво.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
73.27
0.01 88.75
-0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:04
Сушите весла: реакция Пушкова и Захаровой на укладку нитки «СП — 2»
16:02
Путин на ПМЭФ поручил создать в РФ нормативную базу для климатических проектов
15:59
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
15:58
«Он очень активный»: у Димы Билана появился дальневосточный леопард
15:52
Трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову из пистолета
15:30
«Защита какая хорошая!» — Путин на ПМЭФ призвал россиян вакцинироваться от COVID

Сейчас читают

Как по внешности мужчины выявить пивного алкоголика — главные признаки
«Мои булки»: дочь Урганта оголила ягодицы на эскалаторе в метро — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков зодиака
«Меня заставили!» — Даня Милохин вызвал аншлаг на ПМЭФ-2021

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака