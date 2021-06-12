«Я вас за все прощаю»: Мария Максакова в слезах обратилась к старшим детям

Старшие дети певицы Марии Максаковой не просто отказываются с ней общаться — они подали на мать в суд. Илья и Людмила планируют получить большую квартиру в центре Москвы. Максакова понимает — наследники ее ненавидят, но она всеми силами пытается достучаться до них и восстановить отношения.

«Я за все вас прощаю. Чтобы вы ни сделали в будущем. Если нам выпадет возможность быть близкими людьми, я обещаю стать для вас лучшим другом. Но если вы все осознаете уже после того, как меня не станет, то помните о Ване. Он ваш брат, он ни в чем не виноват и нуждается в любви», — заявила она во время интервью для YouTube-канала «Фрейтак медиа».

Мария не смогла сдержать слез. Она все еще надеется, что дети одумаются и перестанут слушать отца — Владимира Тюрина, — которого певица когда-то подозревала в причастности к смерти своего последнего возлюбленного Дениса Вороненкова.

Максакова рассказывала, что старший сын и дочь подали на нее в суд с претензией на элитную недвижимость стоимостью 200 миллионов рублей, хотя сама знаменитость вынуждена считать копейки, чтобы прокормить младшего сына. Он пока живет вместе с матерью.

Напомним, что младший наследник Максаковой Ваня, рожденный в браке с Денисом Вороненковым, находится в Киеве. Мария много раз рассказывала, что продолжает борьбу за имущество во многом из-за того, чтобы малыш не остался на улице. Сейчас, когда старшие дети от нее отвернулись, Ваня — единственная радость для певицы, пишет Starhit.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Максакова рассказала о своем бедственном положении.