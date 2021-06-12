В Кремле рассказали, введут ли выходные с 15 по 19 июня для всех россиян
Ранее соответствующее решение приняли в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
В Кремле рассказали, стоит ли ждать россиянам введения выходных с 15 по 19 июня на федеральном уровне. Ранее соответствующее решение приняли власти Москвы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решений о возможности увеличения праздничных выходных для граждан всех регионов РФ в настоящее время нет.
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Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому выходные для жителей столицы продлятся не до 14, а до 19 июня вклюительно. Причем заработная плата сохранится.
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