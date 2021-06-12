В Кремле рассказали, введут ли выходные с 15 по 19 июня для всех россиян

В Кремле рассказали, стоит ли ждать россиянам введения выходных с 15 по 19 июня на федеральном уровне. Ранее соответствующее решение приняли власти Москвы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решений о возможности увеличения праздничных выходных для граждан всех регионов РФ в настоящее время нет.

« По федеральному уровню в настоящее время решений нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны.

Ранее Сергей Собянин подписал указ, согласно которому выходные для жителей столицы продлятся не до 14, а до 19 июня вклюительно. Причем заработная плата сохранится.