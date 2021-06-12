«Легендарная бабушка»: Кончаловский показал, как выглядит 76-летняя Вертинская

Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская уже много лет не снимается в кино. Некоторые сплетники распускали слухи о болезни актрисы, утверждая, что из-за проблем со здоровьем у некогда прекрасной женщины обезобразилось лицо. Однако режиссер Егор Кончаловский уничтожил все домыслы злопыхателей, выложив на своей странице в Instagram фото Вертинской и заслуженной артистки РСФСР Натальи Аринбасаровой.

На снимке звезды советского кино сидят за накрытым столом вместе с маленькими внуками на руках.

Instagram @egorkonchalovsky

«Историческое фото. Две прекрасные красавицы, две замечательные актрисы и две такие земные любящие бабушки

«Две легенды рядом. Вот это да!»

«Восхитительно выглядят! Почему Вертинская больше не снимается?»

«Эти люди наше достояние, а не нефть и газ», — отозвались в комментариях подписчики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Анастасия Вертинская назвала фанатичную любовь к работе причиной их давнего развода с Никитой Михалковым.