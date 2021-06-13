Последний матч? Как инцидент на игре Евро-2020 поставил крест на карьере датского футболиста Эриксена

Ничто не предвещало беды в этот день. Датчане уверенно владели положением на домашнем поле, нанося по воротам противника удар за ударом, пока на 43-й минуте матча Евро-2020 вдруг не упал и не смог больше самостоятельно встать атакующий полузащитник Кристиан Эриксен. К футболисту, потерявшему сознание прямо во время игры, тут же бросились его товарищи по команде и медицинский персонал.

«Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — приводит слова врача Starhit.ru.

Пока медики бились за жизнь знаменитого полузащитника, команда обступила кругом лежащего товарища, собой заслонив происходящее от любопытных зевак и жадных до сенсаций телекамер. На трибунах плакали зрители, игроки обеих команд буквально молились за жизнь футболиста, на поле выбежала невеста Эриксена, ее пытался утешить человек из руководства сборной. Судья приостановил матч.

Никаких официальных заявлений о причинах резкого ухудшения здоровья спортсмена не было, но по предварительной информации у Эриксена случился сердечный приступ. Позже стало известно, что его состояние стабилизировалось, но врачи в один голос утверждают, что именитому игроку придется оставить футбол.

«Поскольку он стабилен и бодрствует, его состояние можно назвать хорошим. Хорошая новость в том, что он будет жить, плохая — он вряд ли продолжит свою карьеру. Я не знаю, будет ли он когда-нибудь снова играть в футбол. В Великобритании он не будет играть. Мы будем очень строги», — поделился профессор спортивной кардиологии в лондонском университете Святого Георгия Санджай Шарма.

Кристиан Эриксен начал свою карьеру в амстердамском «Аяксе», с которым трижды стал чемпионом Нидерландов. В составе «Тоттенхэма» дошел до финала Лиги чемпионов и дважды признавался лучшим игроком клуба. В январе 2020 года перешел в «Интер», с которым стал чемпионом Италии. За карьеру четыре раза признавался лучшим датским футболистом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после печального инцидента с Эриксеном матч сборных Дании и Финляндии был возобновлен, однако датчане не смогли оправиться от случившегося. Единственный за всю игру удар в створ их ворот оказался и единственным голом в игре.