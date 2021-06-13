Стал известен результат теста на СОVID звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 001

У знаменитости диагностирована вирусная пневмония

Стал известен результат теста на СОVID звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Стал известен результат теста на СОVID советской и российской актрисы театра и кино Елены Сафоновой. ПЦР-тест показал отрицательный результат. Как уточнил источник 5-tv.ru, в крови знаменитости есть антитела. Сейчас звезда "Зимней вишни" лежит в бесковидном отделении. У нее диагностирована вирусная пневмония.

В то же время ранее пиар-директор Сафоновой Галина Ибрагимова опровергла информации об инфицировании коронавирусом артистки. 

Елена Сафонова — звезда советского кинематографа. На ее счету роли во многих десятках известных кинокартин. Среди них — «Зимняя вишня», «С чего начинается Родина», «Атлантида», «дневник доктора Зайцевой», «Женская собственность», «Принцесса на бобах», «Москва никогда не спит» и других. Актриса является членом общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Получила звание заслуженной артистки РФ.

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