Стал известен результат теста на СОVID звезды фильма «Зимняя вишня» Сафоновой

Стал известен результат теста на СОVID советской и российской актрисы театра и кино Елены Сафоновой. ПЦР-тест показал отрицательный результат. Как уточнил источник 5-tv.ru, в крови знаменитости есть антитела. Сейчас звезда "Зимней вишни" лежит в бесковидном отделении. У нее диагностирована вирусная пневмония.

В то же время ранее пиар-директор Сафоновой Галина Ибрагимова опровергла информации об инфицировании коронавирусом артистки.