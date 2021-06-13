«Если бы не прививка, было бы тяжелее»: Жена госпитализированного Буйнова о его состоянии

Народный артист РФ Александр Буйнов угодил в больницу. В госпитале в подмосковном Одинцово певец лечится от коронавируса. Ранее он сам признался в этом поклонникам. Чтобы узнать подробности о состоянии звезды, 5-tv.ru обратился за комментарием к его жене Елене. По словам женщины, самочувствие Буйнова уже улучшилось.

«Лучше, спасибо. Делал прививку. Сейчас еще будет делать. <…> Он сделал две прививки очень давно, антитела упали. Надо было за этим следить», — рассказала супруга артиста.

Буйнова добавила, что от тяжелого течения COVID-19 исполнителя спасла вакцинация. А если бы он следил за титром антител в организме и сделал повторную прививку, инфицирования бы удалось и вовсе избежать.

«Если бы не прививка, было бы все намного тяжелее», — резюмировал Елена.

Ранее 5-tv.ru писал, что вместе с Буйновым в больницу также попал Владимир Кузьмин.