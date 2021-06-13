«Выздоравливай, друг!» — Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу

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Рита Цветкова
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Народные артисты РФ находятся в военном госпитале в подмосковном Одинцово.

Фото, видео: Instagram @buinovofficial

Тема:
Вакцина от COVID-19

Народный артист Александр Буйнов рассказал своим подписчикам в Instagram, что он и его коллега по сцене и званию Владимир Кузьмин оказались в одной больнице с коронавирусной инфекцией. Знаменитости находятся в военном госпитале в подмосковном Одинцово.

Как отметил Буйнов, только в марте он прошел вакцинацию, поэтому не беспокоился о своем здоровье. Кроме того, недавно он был в отпуске на юге, где заболел отитом. Однако, по словам певца, если бы не прививка, сейчас звездный пациент был бы уже подключен к аппарату ИВЛ в отделении реанимации.

Вероятно, предположил музыкант, он пропустил момент, когда антител в организме не осталось и «эта дрянь нашла его». Буйнов призвал своих поклонников своевременно сдавать соответствующие анализы и вакцинироваться. Самочувствие артиста, судя по роликам в соцсетях, неплохое, он также очень доволен обслуживанием в военном госпитале.

Instagram @buinovofficial

«Условия шикарные просто, Душевая кабинка, телевизор, фрукты, разрешено только с открытым окном дышать… Кстати, такие боксы здесь у всех, с отдельным входом-выходом! Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина, выздоравливай, друг! Резкий всплеск ковида в Москве. Выйду и, как только разрешат, сделаю еще какую-нибудь прививку-лайт», — приводит слова Буйнова сайт Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, в столице действительно наблюдается скачок заболеваемости. По России за последние сутки коронавирусом были инфицированы более 13 тысяч человек — наивысший показатель с февраля 2021 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились основные симптомы COVID-19.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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