«Выздоравливай, друг!» — Буйнов и Кузьмин угодили в одну больницу
Народные артисты РФ находятся в военном госпитале в подмосковном Одинцово.
Фото, видео: Instagram @buinovofficial
Народный артист Александр Буйнов рассказал своим подписчикам в Instagram, что он и его коллега по сцене и званию Владимир Кузьмин оказались в одной больнице с коронавирусной инфекцией. Знаменитости находятся в военном госпитале в подмосковном Одинцово.
Как отметил Буйнов, только в марте он прошел вакцинацию, поэтому не беспокоился о своем здоровье. Кроме того, недавно он был в отпуске на юге, где заболел отитом. Однако, по словам певца, если бы не прививка, сейчас звездный пациент был бы уже подключен к аппарату ИВЛ в отделении реанимации.
Вероятно, предположил музыкант, он пропустил момент, когда антител в организме не осталось и «эта дрянь нашла его». Буйнов призвал своих поклонников своевременно сдавать соответствующие анализы и вакцинироваться. Самочувствие артиста, судя по роликам в соцсетях, неплохое, он также очень доволен обслуживанием в военном госпитале.
«Условия шикарные просто, Душевая кабинка, телевизор, фрукты, разрешено только с открытым окном дышать… Кстати, такие боксы здесь у всех, с отдельным входом-выходом! Только что оформили сюда где-то рядом Володю Кузьмина, выздоравливай, друг! Резкий всплеск ковида в Москве. Выйду и, как только разрешат, сделаю еще какую-нибудь прививку-лайт», — приводит слова Буйнова сайт Teleprogramma.pro.
Стоит отметить, в столице действительно наблюдается скачок заболеваемости. По России за последние сутки коронавирусом были инфицированы более 13 тысяч человек — наивысший показатель с февраля 2021 года. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились основные симптомы COVID-19.
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