Элитные апартаменты по элитной цене: Волочкова рассказала, почему сдает квартиру в Петербурге

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Карина Исхакова
Эксклюзив 1 106

Балерина в интервью 5-tv.ru призналась, что недвижимость она получила в подарок от бывшего возлюбленного олигарха Сулеймана Керимова.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art; 5-tv.ru

Балерина Анастасия Волочкова решила сдать в аренду свою роскошную квартиру в Петербурге. Четырехкомнатные апартаменты танцовщицы находятся на Итальянской улице рядом с Русским музеем. Желающим пожить в таком живописном месте придется заплатить 500 тысяч рублей месяц. Это следует из объявления, размещенного на официальном сайте недвижимости ЦИАН. 

Spb.cian.ru

На своей странице в Instagram звезда продублировала объявление об аренде четырехкомнатной квартиры. Анастасия Волчкова отметила, что сдаст свои апартаменты только порядочным людям.

Свое решение знаменитость прокомментировала в интервью 5-tv.ru. Балерина подтвердила эту информацию и сообщила, что недвижимость покупал ее бывший возлюбленный Сулейман Керимов. 

«Люди сдают в аренду свои квартиры и дома, что в этом такого? Не понимаю почему это становится событием. Может, конечно, дело в том, что это квартира Волочковой? Я уже не живу в Петербурге, поэтому мне лучше квартиру сдать в хорошие руки. Ищу людей, которые смогут заплатить за несколько месяцев вперед, сдаю квартиру срок не менее полугода», — заявила балерина.

Волочкова не упустила возможности расхвалить свое жилище и объяснить, что в нем по-настоящему особенного. 

«Его покупал Сулейман Керимов, когда мы вместе еще жили, это было в 2002 году. Квартира прекрасная, роспись потолков делили мастера из Эрмитажа. Находится в самом центре Питера, рядом с Русским музеем», — отметила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Волочкова подает очередной иск на Большой театр.

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