Названа причина инцидента с футболистом Дании Эриксеном на Евро-2020

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Карина Бернтгольц
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Случившееся прокомментировал главный тренер датчан Каспер Хьюлманд.

Названа причина инцидента с футболистом Дании Эриксеном на Евро-2020

Фото: ТАСС / Friedemann Vogel / POOL

Названа причина инцидента с футболистом сборной Дании Кристианом Эриксеном на матче с Финляндии в рамках Евро-2020. Как сообщил главный тренер датчан Каспер Хьюлманд, спортсмен перенес остановку сердца, вследствие чего и рухнул на поле. Сейчас он находится в больнице. Состояние Эриксена стабилизировалось.

Доктор сборной Дании в ходе пресс-конференции уточнил, что у игрока остановилось сердце и вернуть его к жизни смогли только после использования дефибриллятора. Хватило всего одного заряда, что можно считать удачей. Что стало причиной ЧП, пока неясно.

«Игроки не знали, что случилось, может, они потеряли своего лучшего друга. Мне кажется, нам не стоило играть, но принять решение было тяжело. Может, нам стоило сесть в автобус и покинуть стадион», — добавил тренер датской сборной Каспер Юльманн.

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