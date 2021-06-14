🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня растущая Луна в знаке Льва благоприятный день для любого рода активностей. Рекомендуется заняться спортом или провести день на природе.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, когда растущая Луна находится в знаке Льва, представителям многих знаков зодиака рекомендуется быть осторожными с финансами. Не стоит рисковать и вкладывать средства в сомнительные проекты. Астрологи советуют провести день активно. Сегодня стоит заняться спортом, в том числе духовным, также пойдут на пользу встречи с друзьями и прогулки на природе.
♈ Овен
Тревога: признак недоверия Вселенной. Доверьтесь тому, что происходит вокруг вас, Овны. Все идет в соответствии с предначертанным порядком. Не секрет, что ум — это прекрасный слуга и опасный хозяин. Если вы стали жертвой игр, в которые ваш разум играет с вами, то сейчас самое время отключиться и появиться в последний момент. Помните, вам не стоит мучиться в одиночку. Обратитесь к другу, наставнику или любимому человеку, чтобы он протянул вам руку помощи.
Космический совет: доверьтесь вселенскому плану.
♉ Телец
Жизнь, как река. Все приходит и уходит. Тельцы, помните, что вы находитесь в потоке. Не принимайте близко к сердцу вещи, которые могут вас огорчить. Вероятнее всего уже скоро, вы о них позабудете. Вам стоит довериться тому, что подготовила для вас Вселенная. Стоит принять даже то, что нечто близкое вашему сердцу судьба может у вас отнять. Относитесь к происходящему отрешеннее. Верьте, что ваше высшее «я» держит вас за руку и помогает вам создать пространство для того, чтобы находиться в согласии с вашей душой.
Космический совет: не давайте слабостям взять верх над вами.
♊ Близнецы
Сегодня вам будет хотеться так много сделать, и так много создать. Расслабьтесь и не обижайтесь, если окружающие люди не соответствуют вашим ожиданиям и представлениям. Помните, что попадание в зону «моя идея лучше вашей» только помешает вашему прогрессу. Сохраняйте разум, Близнецы! Уважительное отношение к чужому мнению на самом деле поможет вам узнать что-то новое на этом пути.
Космический совет: ваше психическое здоровье важнее, чем победа в бессмысленных дебатах.
♋ Рак
Прекратите попусту тратить деньги, Раки. Вместо этого звезды не просто советуют — они буквально умоляют вас создать резерв, который станет начальным капиталом для воплощения вашей мечты. Слушайте свою интуицию: она подскажет вам, на что направить средства сегодня. Если на что-то сегодня и стоит тратить деньги, то внутри себя вы уже знаете, что это.
Космический совет: начните экономить.
♌ Лев
Рутина смертельна, Львы! Продолжайте действовать игриво, даже если вы серьезно относитесь к созданию качественной работы. Хороший способ задействовать этот резерв — это совершить то, что каждый день пробуждает в вас ребенка. Считайте, что это космический сигнал для вас. Для тех, кто потерял чувство направления, сейчас самое время составить дорожную карту. Станьте хитрее со своей доской визуализации. Ох, как велики идеи, которые вы генерируете!
Космический совет: не позволяйте себе скучать!
♍ Дева
Перо более могущественно, чем меч, Девы! Сегодня звезды рекомендуют вам задействовать силу слова, чтобы создать магию. Настройтесь на фазу растущей Луны. Пришло время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново. А потому, составьте список моделей подсознания, от которых вы хотите избавиться. Например, страха перед величием и предайте его священному огню.
Космический совет: не бойтесь перемен, они пойдут вам на пользу.
♎ Весы
Весы, вы стоите на краю пропасти и один неверно сделанный шаг может привести вас к гибели. Но не пугайтесь. Обратите внимание на знаки, разберитесь в себе, подумайте, что бы вы хотели получить от жизни, и тогда вы сможете встать на верную тропу. Не бойтесь сказать «нет» тем, кого давно хотели вычеркнуть из жизни. Пришло время расставить приоритеты.
Космический совет: посвятите время самоанализу.
♏ Скорпион
Скорпионы, вы стали чересчур ранимыми. Хватит ждать от людей больше, чем они могут дать. Никто не обязан ставить ваши интересы выше собственных. Пора признать горькую правду жизни: каждый старается, прежде всего, ради себя. Если вам стало грустно и одиноко, никто в этой ситуации не поможет вам, кроме вас самих. Перестаньте жаловаться на судьбу и начните, наконец, действовать. В ваших несчастьях никто не виноват.
Космический совет: хватит ныть.
♐ Стрелец
Хватит постоянно думать о деньгах, Стрельцы! Совсем скоро вы станете богаты и перестанете рассчитывать доходы или расходы на калькуляторе. Позвольте Вселенной позаботиться о вас. Не исключено, что вскоре вы получите заветное письмо от возлюбленного и долгожданный подарок от друга. Звезды сулят вам белую полосу. Можете это отпраздновать, но сильно не увлекайтесь, иначе рискуете спугнуть удачу.
Космический совет: перестаньте паниковать и расслабьтесь.
♑ Козерог
Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Козероги. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать. Тем же, кто все еще ищет кого-то особенного — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика.
Космический совет: помните о материальности мыслей и думайте позитивно.
♒ Водолей
Всем нам по жизни нужен компаньон, Водолеи. Кто-то, кто готов поддержать, несмотря ни на что, разделить бремя забот и трудностей. Если же чувствуете, что тянете все самостоятельно, не бойтесь обратиться за помощью. Некоторым этот день принесет осознание, что двигаться вперед им мешает багаж прошлого. Подумайте, как сбросить балласт, как очиститься от лишнего.
Космический совет: оставьте багаж прошлого.
♊ Рыбы
Ваше слово-девиз дня: спокойствие. Пора перестать бежать к неведомой мечте, Рыбы. Можно ненадолго остановиться. Нет необходимости торопить процесс. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы найти свое место в жизни. Личная жизнь или работа? Друзья или любимый человек? Кажется, пришло время расставить приоритеты. Но не ломайте над этим голову. Правильный выбор поможет сделать сердце.
Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 июня.
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