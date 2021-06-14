🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 июня, когда растущая Луна находится в знаке Льва, представителям многих знаков зодиака рекомендуется быть осторожными с финансами. Не стоит рисковать и вкладывать средства в сомнительные проекты. Астрологи советуют провести день активно. Сегодня стоит заняться спортом, в том числе духовным, также пойдут на пользу встречи с друзьями и прогулки на природе.

♈ Овен

Тревога: признак недоверия Вселенной. Доверьтесь тому, что происходит вокруг вас, Овны. Все идет в соответствии с предначертанным порядком. Не секрет, что ум — это прекрасный слуга и опасный хозяин. Если вы стали жертвой игр, в которые ваш разум играет с вами, то сейчас самое время отключиться и появиться в последний момент. Помните, вам не стоит мучиться в одиночку. Обратитесь к другу, наставнику или любимому человеку, чтобы он протянул вам руку помощи.

Космический совет: доверьтесь вселенскому плану.

♉ Телец

Жизнь, как река. Все приходит и уходит. Тельцы, помните, что вы находитесь в потоке. Не принимайте близко к сердцу вещи, которые могут вас огорчить. Вероятнее всего уже скоро, вы о них позабудете. Вам стоит довериться тому, что подготовила для вас Вселенная. Стоит принять даже то, что нечто близкое вашему сердцу судьба может у вас отнять. Относитесь к происходящему отрешеннее. Верьте, что ваше высшее «я» держит вас за руку и помогает вам создать пространство для того, чтобы находиться в согласии с вашей душой.

Космический совет: не давайте слабостям взять верх над вами.

♊ Близнецы

Сегодня вам будет хотеться так много сделать, и так много создать. Расслабьтесь и не обижайтесь, если окружающие люди не соответствуют вашим ожиданиям и представлениям. Помните, что попадание в зону «моя идея лучше вашей» только помешает вашему прогрессу. Сохраняйте разум, Близнецы! Уважительное отношение к чужому мнению на самом деле поможет вам узнать что-то новое на этом пути.

Космический совет: ваше психическое здоровье важнее, чем победа в бессмысленных дебатах.

♋ Рак

Прекратите попусту тратить деньги, Раки. Вместо этого звезды не просто советуют — они буквально умоляют вас создать резерв, который станет начальным капиталом для воплощения вашей мечты. Слушайте свою интуицию: она подскажет вам, на что направить средства сегодня. Если на что-то сегодня и стоит тратить деньги, то внутри себя вы уже знаете, что это.

Космический совет: начните экономить.