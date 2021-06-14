Идеальные мужчины: кто является самым завидным женихом по знаку зодиака?

Астрологи составили рейтинг самых лучших кандидатов в мужья согласно знаку зодиака. По мнению экспертов в области тонких материй, при рождении звезды даруют человеку определенный набор качеств и черт характера, и далеко не все они превращают мужчин в завидных женихов. Но и достоинства есть у каждого. Так кто же из представителей зодиакального круга окажется наиболее достойным, верным и надежным спутником жизни?

Овен

Овны — истинные добытчики, охотники и защитники. Они смогут обеспечить себя. Свою женщину и детей, сколько бы ни пришлось для этого трудиться. Мужчины, рожденные под этим знаком, очень целеустремленные и амбициозные личности, движение по карьерной лестнице дается им легко. Большинство Овнов верны своим женам, но некоторые, буквально единицы из них, все же порой не могут устоять перед соблазном.

Телец

Тельцы — стоики. Они не устраивают сцен и скандалов, терпеливо пережидают эмоциональные бури своих вторых половин. Они как будто заточены на сохранение мира и безопасности в своем доме, в своих отношениях с родными и близкими. При этой мужественности и крепости духа представители знака становятся нежными и обходительными кавалерами, с которыми женщины чувствуют себя принцессами.

Близнецы

Редкое и ценное свойство мужчин-Близнецов заключается в умении быть и другом, и любовником. От них не нужно скрывать «женские переживания», с этими парнями можно посмеяться и поплакать, поделиться своей радостью и болью — всегда выслушают и поддержат. Также Близнецы редко бывают ревнивыми, они всегда оставляют партнеру личное пространство, не ограничивают его свободу.

Рак

Если рассуждать, кто из астрологического круга идеальный семьянин, лучшим будет, конечно, Рак. Представители этого знака растворяются в отношениях, делают все возможное, чтобы возлюбленная была счастлива и спокойна за их будущее. Кроме того, эти мужчины очень романтичные натуры и чувственные любовники. Просто подарок!

Лев

Красавцы-Львы — умелые ухажеры и страстные сексуальные партнеры. С ними не соскучишься! Такие мужчины всегда щедры, заботливы, внимательны, они не упускают шанса совершить зрелищный поступок и удивить возлюбленную. Но, будучи гордецом, Лев может резко отстраниться, если женщина подвергнет сомнению его мужественность или не оправдает доверия.

Дева

Девы — спокойные и добрые, надежные спутники. Они мечтают об одной любви на всю жизнь, и, встретив достойную девушку, делают все, чтобы доказать свои серьезные намерения. Правда, решиться сделать первый шаг Девам трудно. Даже если симпатия взаимна и очевидна, они будут долго топтаться на месте в нерешительности. «Помогать» им бессмысленно, если не готовы — ничего не произойдет. Зато потом, когда дама наконец дождется приглашения на свидание, ей откроются все прелести союза с этим знаком.

Весы

Весы при всех своих достоинствах, к сожалению, безынициативны. Их нужно постоянно подталкивать к важным действиям, вдохновлять, а некоторыми буквально руководить. Но если найдется женщина, которой такая роль придется по нраву, она получит взамен заботу, внимание, абсолютное доверие. Весы, кроме прочего, очень верные мужья!

Скорпион

Скорпионы — бойцы и завоеватели, очень настойчивые ухажеры. Они не отступятся, если влюбились, а «жертве» их любви просто придется сдаться. И поначалу с таким мужчиной будет невероятно интересно — кипучие страсти, красивые жесты, вдохновенный секс! Но потом именно женщине придется «подогревать» отношения. Заскучавший Скорпион может и любовницу завести!

Стрелец

Со Стрельцом романтические отношения выглядят как праздник 24/7. Они очень жизнерадостные, активные, веселые, с таким мужчиной не соскучишься. К своей избраннице представители этого знака очень внимательны, нежны и заботливы. Но рутина и семейный быт могут убить в Стрельце все теплые чувства. Так что спутница должна быть не менее энергичной любительницей приключений.

Козерог

Козерог — сама мужественность и надежность, железобетонный фундамент семьи. С ними женщины не боятся завтрашнего дня, не считают деньги и не экономят на себе. Эти парни также очень стойкие и волевые — ничто не остановит последовательного Козерога на пути к цели. Идеальный муж, за которым супруга чувствует себя, как за каменной стеной.

Водолей

Мужчины этого астрологического символа ненавязчивы, спокойны, не ревнивы, пишет Вelnovosti.by. С таким партнером женщина ощущает свободу и легкость. Жены Водолеев не знают, что такое крупные ссоры и скандалы, ограничения и тирания. Зато знают, как решать проблемы своих мужей, ведь они слегка безответственны. Спутница таким парням нужна, как Козерог.

Рыбы

Рыбы очень романтичные и чувственные мужчины, но чересчур избирательные. Они встречаются со многими женщинами, пока не встретят родственную душу. Если спутница не угодила или проявила невнимательность к такому господину, она тут же окажется безжалостно брошенной. При этом Рыбы тоже не самые ответственные работники и семьянины. Ими нужно руководить, но скрыто, чтобы не ущемлять самолюбия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, под какими знаками зодиака рождаются самые желанные женщины.