Пять мужских и женских имен, обладателям которых летом повезет в деньгах и в любви

Лето — прекрасная пора, в которую хочется любить и ни в чем себе не отказывать. И у некоторых людей уже есть такая возможность. Астролог Михаил Филоненко назвал в беседе с 5-tv.ru пять мужских и женских имен, обладатели которых до сентября 2021-го будут купаться в чувствах и в деньгах. Такую возможность им предоставил коридор затмений, который закончился 10 июня.

«По богатству, по любви, в политике или в бизнесе — до конца сентября 2021 года. Начиная с 10 июня, когда заканчивается коридор затмений. Но так как он сразу в один день не заканчивается, идут еще три-четыре месяца, которые дают пролонгацию на то хорошее, что осталось от коридора затмений», — сказал астролог.

По его словам, среди представителей сильной половины человечества, счастливчиками и богачами будут: Алексей, Александр, Геннадий, Петр, Михаил. Среди женщин такая участь ждет Светлан, Татьян, Ирин, и Ольг. Также деньги и любовь настигнут дам по имени Зулия или Зульфия.

Еще специалист озвучил пять отчеств, обладателям которых будет везти в азартных играх, связанных с монетами и купюрами.

«Витальевич, Юревич, Андреевич, Алексеевич и Александрович. Где они будут еще совпадать с именами, там действие удваивается, утраивается. Но, также могут быть и любые другие имена, которые будут подходить к этим отчествам. Мы расширяем список людей, на которых идет везение», — подытожил астролог.

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