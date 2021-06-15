Ксения Шойгу и Алексей Столяров признались, что ждут ребенка

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Егор Измалкин
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Дочь министра обороны РФ рассказала, как родные отнеслись к новости о беременности.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров признались, что ждут ребенка

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, которая возглавляет Федерацию триатлона, и ее избранник спортивный блогер Алексей Столяров ждут ребенка. В интервью интервью Esquire они раскрыли малыша.

Ксения призналась, что не планировала беременность, но отметила, что в ее семье все были очень рады, узнав новость.

«У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей необязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься», — поделился Столяров.

Его очень удивило, сколько счастья было в глазах родных, когда они узнали о пополнении.

К слову, молодые люди познакомились на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев». А в конце мая стало известно, что пара хочет заключить брак.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 достижений Сергея Шойгу на посту главы Минобороны РФ.

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