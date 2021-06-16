«Выглядит моложе Галкина!» — 72-летняя Пугачева показалась в костюме школьницы

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Виктория Андреева
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Поклонники недоумевают: с годами певица совершенно не стареет. Может, дело в магии?

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

«Самая обаятельная и привлекательная» — так отзываются о певице Алле Пугачевой фанаты и знаменитые коллеги. И это не спроста: в 72 года ей удается выглядеть лучше, чем многие 30-летние дамы. Никаких морщин, всегда стройная фигура и элегантный стиль — ей можно только позавидовать.

Примадонной российской эстрады восхищаются и взрослые, и дети. Ну а в первую очередь, конечно, любимый супруг-юморист Максим Галкин. Он то и дело публикует нежные фото с Пугачевой, словно намекая: такая красивая и моя!

Несколько часов назад селебрити отправились в небольшую поездку, но Галкин и тут не удержался от селфи. На фото в Instagram артиста Алла Борисовна выглядит словно юная школьница: красивая укладка с распущенной челкой, белая блуза, легкий макияж, нежные украшения — все скромно, но со вкусом.

«Солнышко», — поставил смайлик под снимком Галкин.

Обозначал он прекрасную летнюю погоду или юморист так нежно отзывается о любимой жене, что сияет словно звезда, — неизвестно. Однако поклонники селебрити нашли этого весьма забавным.

Instagram @maxgalkinru

Пользователи сети заметили, что сейчас Пугачева по-особенному хороша. На фото она выглядит даже моложе своего 44-летнего мужа. Удивительно, как так получилось?

«Ну прямо девочка! Выглядит моложе Галкина, красотка!»;

«Алла Борисовна вообще не стареет!»;

«Максим — мужчина, который делает счастливой свою женщину! Лишних слов не надо», — цитирует восторженных фанатов семейства «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алле Пугачевой удается сохранять молодость и красоту в свои годы.

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