«А где живот?»: Лиза Арзамасова озадачила подписчиков в образе пастушки

Лиза Арзамасова продолжает удивлять поклонников. Звезда ситкома «Папины дочки» опубликовала нежное летнее видео в Instagram, где продемонстрировала интересный образ в ромашковом поле. Подписчики 26-летней беременной актрисы умилились ее счастливым видом и назвали «пастушкой из Ирландии», а затем «барышней-крестьянкой»:

«Этакая «пастушка из Ирландии“», — написала поклонница.

«Барышня-крестьянка», — назвали актрису в комментариях.

«Какая ромашковая Лизавета», — отметила подписчица.

Кроме прекрасного внешнего вида поклонники Арзамасовой заметили, что у нее пропал живот:

«А где живот?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Слухи о романе актрисы и экс-фигуриста появились летом 2020-го. Вскоре Илья Авербух подтвердил отношения с Арзамасовой в телефонном разговоре c 5-tv.ru. Пара поженилась в декабре того же года. В апреле 2021-го стало известно, что актриса и ее 47-летний супруг ждут ребенка. Пара предпочитает не называть срок беременности Лизы Арзамасовой, пол ребенка и предположительную дату родов. А может быть, уже родила? Последнее время девушка публиковала в Instagram, вероятно, старые фотографии: на них она без живота.

Особо внимательные поклонники Арзамасовой утверждают, что у актрисы уже третий триместр беременности, а в роддом она отправится уже в августе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему отцом сына Алисы Гребенщиковой считают Авербуха.