Прямая трансляция пресс-конференции Путина по итогам саммита с Байденом
Президент РФ встретился с журналистами, чтобы рассказать, как прошла знаковая встреча с американским коллегой.
Фото: ТАСС / Метцель Михаил
Трансляция завершена. Видео появится в ближайшее время.
16 июня в Швейцарском городе Женева состоялась знаковая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. По итогам переговоров российский лидер принял участие в пресс-конференции. Он ответил на вопросы журналистов и поделился подробностями о саммите.
Встреча лидеров двух держав прошла на вилле Ла Гранж, там их встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Перед началом переговоров главы США и РФ не только пожали друг другу руки, но и обменялись шутками.
Американская пресса попыталась прорваться на переговоры, которые сначала проходили в закрытом формате на вилле La Grange. Но попытки не увенчались успехом.
Во время беседы с коллегой Владимир Путин держался уверенно. Эксперт по современному этикету и деловому протоколу отметила, что из двух президентов лидер РФ был максимально спокоен. Специалист также заметила, что на встречу с президентом России американский лидер принес несколько бумаг. Она уточнила: это могли быть подсказки, которыми глава США, возможно, воспользовался при обсуждении тех или иных вопросов.
Планировалось, что на саммите Путин и Байден поднимут такие темы, как проблема российско-американских отношений, региональные конфликты в Украине, Сирии, Нагорном Карабахе, изменение климата, мировая пандемия и, конечно, киберпреступность.
В итоге лидеры Соединенных Штатов и России обсудили весь спектр насущных вопросов, для того, чтобы восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между государствами.
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