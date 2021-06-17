Международная реакция на встречу Путина и Байдена в Женеве
16 июня в Женеве состоялся саммит Россия — США. На это событие отреагировали десятки зарубежных изданий. Как встречу лидеров двух ядерных держав описали ведущие мировые СМИ — в материале 5-tv.ru.
Фото, видео: Depositphotos / vchalup2; 5-tv.ru
Мировые СМИ сегодня обсуждают итоги главного международного события недели — саммита России — США на высшем уровне. И главный вывод — небольшой спад напряженности в отношениях сверхдержав, в основном из-за намерения вернуть послов в Москву и Вашингтон. Но вот настрой американских телеканалов оказался негативным настолько, что американскому президенту пришлось остужать их пыл прямо у трапа самолета перед вылетом из Женевы.
С заголовком «Саммит закончился, Путин и Байден говорят об успехах, достигнутых на встрече, но напряженность очевидна» вышел материал в The New York Times.
«Путин заявил, что на встрече с Байденом не было враждебности, стороны договорились вернуть послов», — сообщили в Fox News.
«У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы. Вы самые умные люди в стране, я говорю об этом совершенно серьезно, но мне нет никакого смысла вести переговоры с вами», — по итогам саммита с Путиным высказал журналистам Джо Байден.
Реакция европейской прессы на саммит была куда более сдержанной. Немецкая Berliner Zeitung заметила, что Байден вышел с переговоров в хорошем настроении и на удивление был миролюбив.
Но, например, британские журналисты все же попытались отыскать в словах Байдена привычный для Вашингтона агрессивный настрой.
The Guardian прямо в заголовке обращает внимание, что президент США якобы угрожал России ответным ударом за кибератаки.
«Байден предупредил Путина, что США нанесут ответный удар, если Россия продолжит кибератаки», — написали в The Guardian.
А вот во французской Le Figaro обратили внимание на откровенность Путина и Байдена. И подчеркнули, что это позитивный момент — ведь только так и можно выйти на путь налаживания диалога.
«В Женеве Путин и Байден сказали друг другу все, что думают», — вышел материал во французском Le Figaro.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как американский политолог оценил саммит Россия — США и почему он считает, что дружбы между Путиным и Байденом не может быть.
- 17 июн
- «Приглашение к диалогу»: в США оценили тактику общения Путина с Байденом
- 17 июн
- «Хороший день для Москвы»: Трамп оценил встречу Путина и Байдена
- 17 июн
- Ничего личного, просто политика: в США не верят в дружбу Путина и Байдена
- 17 июн
- Хронология исторических переговоров: ключевые аспекты встречи Путина и Байдена
- 17 июн
- Байден признался, что прочитал все речи Путина
- 16 июн
- «Наглый и дикий народ»: иностранцы высмеяли журналистов из США за давку в Женеве
- 16 июн
- Что будет, если после встречи Путина с Байденом США введут санкции против РФ?
- 16 июн
- Путин о нарушении Навальным законов РФ: «Он хотел быть задержанным»
- 16 июн
- Как встречали и что сказали друг другу президенты России и США в Женеве
- 16 июн
- «В ядерной войне нет победителей»: Путин и Байден выступили с заявлением после саммита
Читайте также
59%
0.20 87.35
0.14
Нашли ошибку?