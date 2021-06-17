«Я выросла»: Клава Кока снялась для обложки Playboy

Певица Клава Кока попробовала себя в роли модели журнала для взрослых. 24-летняя артистка снялась для обложки журнала Playboy. Об этом она сообщила своим поклонникам в Instagram и даже показала кадры со съемок.

На откровенной фотосессии из одежды на Клаве была только набедренная повязка со стразами и колье на шее. Прикрывая грудь руками с красным маникюром, певица заигрывает с камерой и делает томный взгляд.

«Я, честно, переживаю и не знаю, как вы это воспримите. Надеюсь на вашу поддержку и что принятие меня настоящей. Я выросла и мне захотелось новых ощущений, и я подумала: сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально женственной и хочу этим поделиться!» — высказалась в своем блоге селебрити.

Поклонники знаменитости бурно отреагировали на ее публикацию с кадрами бекстейджа.

«Мы скупим все экземпляры журнала и будем развешивать у себя в комнатах»;

«Вау! Ты просто представить не можешь, как мы ждем Playboy с тобой, а когда ты рассказала про Playboy, мы так офигели»;

«Современные блогеры умеют заинтересовывать аудиторию еще чем-то, кроме голых тел?» — саркастично спрашивают другие подписчики.

Ранее 5-tv.ru показывал эффектный наряд Клавы на премии «Муз ТВ», который шокировал фанатов и вызвал зависть у коллег по шоу-бизнесу.