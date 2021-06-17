«Это закончилось»: Жена Никиты Преснякова рассказала о новом этапе в жизни

Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова обрадовала подписчиков Instagram новостью о своем новом этапе в жизни. Избранница внука Аллы Пугачевой во время активного развития карьеры супруга получала высшее образование. Сейчас же Краснова с облегчением говорит об окончании учебы.

«Дипломированный специалист получается. Сегодня я защитила свой диплом! Ура, товарищи, наконец-то это закончилось!» — подписала серию модельных фотографий Алена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova)

Известно, что высшее образование Краснова получала в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Об этом сообщал в одном из интервью Пресняков. Однако, полученная ею специальность не разглашается.

Публикация Алены в сети собрала множество лайков и одобрительных комментариев.

«Алена, молодец! Красотка!»;

«Поздравляю, умница!» - пишут пользователи Instagram.

При этом внимание комментаторы все-таки уделили больше внешности и одежде самой Алены. Только малая часть подписчиков искренне заинтересовалась подробностями события.

«А где диплом то? Не видели, не знаем», — спрашивает подписчица.

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