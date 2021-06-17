«Это закончилось»: Жена Никиты Преснякова рассказала о новом этапе в жизни
Алена Краснова опубликовала пост в Instagram с радостной новостью.
Фото: Instagram @alenaakrasnova
Молодая жена Никиты Преснякова Алена Краснова обрадовала подписчиков Instagram новостью о своем новом этапе в жизни. Избранница внука Аллы Пугачевой во время активного развития карьеры супруга получала высшее образование. Сейчас же Краснова с облегчением говорит об окончании учебы.
«Дипломированный специалист получается. Сегодня я защитила свой диплом! Ура, товарищи, наконец-то это закончилось!» — подписала серию модельных фотографий Алена.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Известно, что высшее образование Краснова получала в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Об этом сообщал в одном из интервью Пресняков. Однако, полученная ею специальность не разглашается.
Публикация Алены в сети собрала множество лайков и одобрительных комментариев.
«Алена, молодец! Красотка!»;
«Поздравляю, умница!» - пишут пользователи Instagram.
При этом внимание комментаторы все-таки уделили больше внешности и одежде самой Алены. Только малая часть подписчиков искренне заинтересовалась подробностями события.
«А где диплом то? Не видели, не знаем», — спрашивает подписчица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал из-за чего расплакалась Кристина Орбакайте, говоря о сыне.
Читайте также
41%
0.47 86.70
-0.65
Нашли ошибку?