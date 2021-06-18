Игорь Костолевский госпитализирован в Москве

Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован с диагнозом пневмония в московскую больницу. По информации 5-tv.ru, 72-летнему актеру проведут обследование на коронавирусную инфекцию.

Как сообщалось ранее, в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Мэр столицы Сергей Собянин пролил сегодня ограничения до 29 июня.