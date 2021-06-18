Игорь Костолевский госпитализирован в Москве
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 1 080
У 72-летнего народного артиста диагностировали пневмонию, но диагноз не окончательный.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Народный артист России Игорь Костолевский госпитализирован с диагнозом пневмония в московскую больницу. По информации 5-tv.ru, 72-летнему актеру проведут обследование на коронавирусную инфекцию.
Как сообщалось ранее, в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Мэр столицы Сергей Собянин пролил сегодня ограничения до 29 июня.
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