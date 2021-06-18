Знаменитый актер Сергей Жигунов мечтал сделать незабываемый сюрприз новой жене Виктории ко дню рождения — он подарил журналистке путевку в Крым. Путешествие начиналось очень романтично. В день X влюбленные поднялись на гору Ай-Петри, затем отпраздновали торжество вкуснейшим ужином. Но вот на следующий день на полуостров обрушились страшные дожди — и отдых был безнадежно испорчен.

Сергей и Виктория находятся в Гурзуфе, поселке, что неподалеку от Ялты. Именно на этот район и пришлось большее количество осадков — всего за несколько часов выпала месячная норма. В результате реки вышли из берегов: дома затоплены, машины плавают, людей эвакуируют. Пройти несколько метров по улице, не замочившись, не представляется возможным — сплошное испытание.

«Пошел за хлебом, и меня смыло», — пожаловался поклонникам Жигунов.

Актер и его супруга выложили в Instagram видео с последствиями наводнения. Юзеры всерьез переживают за жизни селебрити и предлагают скорее покидать опасный район.

Instagram @zhigunov_sergey

«Ужас какой! Держитесь там!»

«Мама дорогая! Сил и терпения людям…»

«Очень страшно на это смотреть. Очередные страдания для людей», — писали фолловеры.

Виктория Жигунова, в свою очередь, призывала туристов, мечтающих в ближайшее время оказаться на теплых крымских берегах, воздержаться от поездок. Хоть правительство региона и подключилось к решению проблемы, еще не понятно, когда удастся стабилизировать ситуацию.

Супруга актера также поблагодарила всех неравнодушных за добрые слова и отметила, что пока она и муж в безопасности. В доме, где отдыхают звезды, как и у многих в районе, нет света и воды в водопроводе. Зато есть запасы продуктов и газ — без завтраков и ужинов не останутся.

«С нами все хорошо. Мы в безопасности, у нас сухо, только Степка похож на мокрого чертенка. Я очень верю, что никто не пострадал. Машины жалко, конечно. Но хоть бы люди были живы», — заключила журналистка.



Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего расстроилось свадебное торжество Виктории и Сергея Жигуновых.