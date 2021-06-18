О ком на самом деле мечтают мужчины в своих сексуальных фантазиях?

В сексуальных фантазиях нет ничего плохо. Их испытывает почти каждый человек на планете, так как это естественные плоды нашего бессознательного мышления. Исследование ученых показало, что представители сильного пола мечтают далеко не о сексуальных стюардессах и учительницах, рассказал портал wday.ru.

72% опрошенных мужчин возбуждается и мечтает о групповом сексе, стало известно благодаря результатам исследования. О плотских утехах со знаменитостями грезит 62% респондентов, а предаться страсти в общественном месте хотели бы 59% опрошенных. Выяснилось, что больше всего мужчин возбуждают мысли о сексе с бывшей. Это подтвердило 92% участников исследования.

«Когда будущее кажется неопределенным, мысли о прошлом и знакомые успокаивают, поэтому думать или мечтать о своем бывшем вполне естественно», — объяснила секс-педагог и писательница Сьюзан Вайс.

Вайс отметила, что тяга в постель к бывшей девушке или жене связана с тревогами, которые испытывают мужчины на фоне пандемии коронавируса.

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