«Возьмите меня даже солдатом»: архивы ФСБ рассекретили тайные планы Колчака

Архивы ФСБ раскрыли тайные планы адмирала Колчака и мифы о золоте империи

В Омске впервые обнародовали архивы ФСБ, датированные временами Гражданской войны. Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на документы, эти материалы пролили свет на истинные планы адмирала Александра Колчака — в частности, на его намерение перейти на службу Великобритании и США, — а также поставили точку в легенде о якобы спрятанных 500 тоннах золота.

По словам зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елены Малышевой, эти бумаги позволяют взглянуть на историю от первого лица.

«Очень много противоречий, начиная от клятвы российскому императору, траектория отказа от Родины: служить хочу королевству Великобритании, флоту Америки. Дословная его фраза: „Готов служить на любых условиях, возьмите меня даже солдатом“», — сказала она.

Еще один из архивных документов выводит на след бывшего офицера Сургутанова, который при Колчаке отвечал за охрану ценностей Госбанка. В 1920-м он передал советским властям в Иркутске 19 вагонов золота и семь вагонов серебра, а затем продолжил карьеру на финансовых должностях. Другие бумаги касаются загадочной истории «золота Колчака»: по популярной версии, 500 тонн металла после ограбления омских банков зарыли у железной дороги. Эти слухи подогревало признание гражданина Румынии, якобы в 1918 году участвовавшего в перевозке похищенных ценностей и видевшего, как их закапывают. Но ни архивные проверки, ни многочисленные поиски существование клада так и не подтвердили.

Это уже не первое громкое рассекречивание архивов ФСБ за последнее время. Так, в конце октября ведомство обнародовало документы о контрразведчике Едунове, которые приоткрыли завесу над судьбой человека, чье имя долгие годы оставалось в тени. Материалы позволили узнать новые подробности о его работе и жизни, подтвердив, что зачастую самые скромные на первый взгляд биографии скрывают по-настоящему героические страницы истории.

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