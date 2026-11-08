«Выбор каждого»: Кузьмина отказалась осуждать блогеров за показную роскошь

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 197 0

Актриса считает, что провокационный контент отражает внутренние ценности его создателей.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актриса Кузьмина высказалась о показной роскоши в соцсетях

На премьере фильма «Живая книга» актриса Ольга Кузьмина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru высказала свое мнение о блогерах, демонстрирующих роскошную жизнь, которой на самом деле не существует. По словам артистки, это исключительно личный выбор каждого — как вести свой блог и что транслировать. Она подчеркнула, что точно так же каждый человек сам решает, стоит ли ему это смотреть.

«Мне кажется, это выбор каждого — как вести свой блог и что показывать и как транслировать», — сказала актриса.

Комментируя тему треш-контента и блогеров, демонстрирующих неоднозначные сцены (например, с участием детей), Кузьмина придерживается той же позиции.

Актриса отметила, что подобные действия определяются внутренней культурой и моральными устоями самих авторов.

«Они выбирают делать это, мы выбираем, смотреть это или не смотреть, также ориентируясь на свои какие-то культурные цензы», — подытожила Кузьмина.

На той же премьере Кузьмина также высказалась о том, как относится к заработку в социальных сетях. Она отметила, что вопрос в том, как блогеры к этому относятся: если соцсети для них — только способ заработать, это может вызывать вопросы, а если это проявление таланта, которое они не могут сдержать, — это здорово.

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