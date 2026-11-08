«Синее цунами» накрыло США: демократы меняют расклад вокруг Украины и Ирана

Новый расклад в Вашингтоне ставит Украину и Иран в центр большого торга

Америка вот-вот ударит ядерным оружием по Ирану. Иначе не проникнуть на глубину свыше 100 метров, где в подземных шахтах возобновили программу ядерного обогащения.

Это данные известного американского журналиста Такера Карлсона. Чем ответит Иран?

Он ударит по американским военным базам в Европе. Кадры с иранского ТВ разлетелись по соцсетям. В прицеле все крупные объекты и даже Украина: Киев, Одесса, Львов, польский Жешув, через который идут поставки помощи. И удар, и ответ выглядят настоящим кошмаром.

И то, и другое, на счастье, вбросы. Такер Карлсон ядерное предсказание публикует примерно раз в месяц.

Кадры иранского ТВ — фейк. Такого даже в эфире не было. Однако кто-то «нарисовал» такой ответ и распространил по всему миру. И в иранской прессе такой вариант обсуждают.

Считается, что дальность действия иранских ракет сейчас — 2–2,5 тысячи километров. Этого хватит, чтобы накрыть только Средиземноморье в районе Турции и Греции, но до основных баз НАТО они не долетят. Однако так считается, а никто не знает реальную дальность иранских ракет. Они раньше били на две тысячи километров, потому что такое расстояние до Израиля. Им дальше не надо было. А если теперь надо? Три тысячи? Или 3,5? Тогда уже и в Центральной Европе, в Германии, во Франции не поздоровится.

Иран уже поражал американские базы на Ближнем Востоке и те объекты, которые эти базы должны были прикрывать. Монархии Залива закупали в свое время больше нового американского оружия, включая ПВО, чем кто-либо другой на планете, а итог плачевный. Даже Дубай и Абу-Даби оказались под ударом. Нефтяная отрасль парализована.

Никто не сомневается, что Тегеран будет так же решителен и дальше, действуя, если надо, в адрес европейцев, поддержавших американо-израильские бомбардировки, и украинцев, сбивавших иранские дроны. Кто знает, что будет дальше?

Путин знает. К нему в четверг секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана привез послание от верховного лидера Исламской Республики. Но официальных подробностей никаких.

Ситуация на Ближнем Востоке зависла. И нужен какой-то решительный ход, чтобы вывести ситуацию из тупика.

Тем более что в Америке вновь меняются контуры власти. То, что произошло на выборах в Конгресс, американские политологи уже окрестили «синим цунами» из-за того, что «синие», то есть демократы, получили контроль над обеими палатами Конгресса, еще и многих своих губернаторов продвинули.

Внешняя политика, то, что нас интересует, остается в руках президента США.

И он, судя по его заявлениям, сворачивать не собирается. Киев надеется, что демократы в Конгрессе возобновят помощь им, как было при Байдене. На это же рассчитывает и Европа, которая не хочет одна тянуть эту лямку. Насколько реальны такие ожидания? Репортаж корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

В студиях либеральных телеканалов эмоции зашкаливают. США переживают очередную пересменку. На этот раз у всей страны цвет настроения — синий. Демократы разгромно побеждают на промежуточных выборах в Конгресс. Ликование выплескивается на улицы.

Это сходу называют «синим цунами», что прокатилось по американским штатам. И принесло Демократической партии уверенное большинство в обеих палатах.

«На этих выборах американцы определили не только состав Конгресса, но и политические возможности Белого дома на ближайшие два года. Хотя имени Дональда Трампа в бюллетенях не было, голосование стало своеобразным референдумом о доверии его курсу», — рассказал Николай Мастеров.

Республиканцев громят даже в их традиционных оплотах. Впервые за 94 года Канзас избрал сенатора-демократа. В Техасе — двойной удар: партия Трампа потеряла и место в Сенате, и кресло губернатора. Сам американский президент словно отрешается от проблем — на следующий день после поражения партии инспектирует строительство бального зала.

«Теперь представьте люстры повсюду. Представьте мраморный пол. О, это будет прекрасно», — сказал президент США Дональд Трамп.

Трамп спокоен, потому что понимает: это норма американской политики. С 1946 года — то есть за всю современную послевоенную историю — партии действующих президентов проигрывали промежуточные выборы в 18 случаях из 20.

«Мы знали, что для того, чтобы сохранить Конгресс, нам придется бросить вызов более чем столетней истории промежуточных выборов. Похоже, история сегодня вечером сохранится», — заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Кардинально изменить ситуацию не смогли ни демократы, ни республиканцы. Зато в привычку вошло с помпой объявлять о масштабных проектах и реформах. В 1993-м Билл Клинтон выступил в Конгрессе с требованием пересмотреть систему здравоохранения — наконец сделать ее всеобщей.

«Наша система здравоохранения сломана. Пришло время ее починить!» — заявлял президент США в 1993–2001 годах Билл Клинтон.

Но больше чем три десятилетия спустя медицинская помощь по-прежнему остается непозволительной роскошью для миллионов американцев. Реформа погибла в зародыше. Та же судьба ждала и амбициозный план Барака Обамы — охватить США сетью высокоскоростных железных дорог.

В 2026 году в США нет ни одной высокоскоростной линии. Самым ярким провалом стала «зеленая энергетика». При Обаме и Байдене в нее вложили десятки миллиардов долларов, но нефть и газ заменить так и не удалось. А в феврале 2021 года резкое похолодание в Техасе остановило работу ветряков. За несколько дней без электричества погибли 210 человек.

«Это проблема, созданная обеими политическими партиями. Американцы, я думаю, и консерваторы, и прогрессисты устали от вечных партийных войн», — подчеркнул финансовый аналитик Чарльз Ортелл.

Впереди у Белого дома — два года противостояния с оппозиционным Конгрессом. Демократы готовятся задействовать все имеющиеся у них механизмы: финансовые расследования, допросы, даже импичмент. Трамп тоже сможет ответить — своим правом вето. Что грозит новым параличом власти.

«Мы будем работать на благо народа Америки, с президентом или без него!» — заявил лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

Внешнюю политику по-прежнему будет определять президент. Но и здесь возможны подвижки. Демократы с самого начала требуют прекратить войну с Ираном, восстановить помощь Украине.

«Многие демократы очень русофобски настроены, они очень антироссийские, и по какой-то причине они могут выступить против попыток Трампа добиться мирного урегулирования», — сказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Эти выборы изменили не только расстановку сил в Вашингтоне, но и политические возможности США на мировой арене. Теперь каждое крупное внешнеполитическое решение Белого дома может обернуться новым противостоянием с законодателями», — подытожил корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Впрочем, все это будет предметом торга. Следующие два года американские элиты проведут, обмениваясь уступками и услугами в ожидании 2028 года и новой пересменки, на этот раз в Белом доме.

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