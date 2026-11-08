Обошли всех: в мировом рейтинге женской красоты Россия заняла первое место

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 40 0

Список составила туристическая платформа Mytour.

Россия возглавила рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Россия возглавила мировой рейтинг стран с самыми красивыми женщинами

Россия оказалась на первом месте в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Результаты подборки опубликовало издание Wasted в социальных сетях.

Авторы рейтинга отметили разнообразие внешности россиянок, в которой, по их мнению, сочетаются европейские и азиатские черты. При составлении списка также учитывались цвет глаз, особенности кожи и пропорции фигуры.

Россия обошла 19 государств. Второе место заняла Венесуэла, третье — Индия. В пятерку лидеров также вошли Аргентина и Сербия.

Далее расположились Швеция, Колумбия, Франция, Италия и Нидерланды. США заняли 11-ю строчку, Великобритания — 13-ю, Австралия — 15-ю. Украина оказалась на 20-м месте.

Это не первый рейтинг красоты, в котором россиянки занимают высокую позицию. Ранее аналитический портал World Population Review поставил Россию на четвертое место среди стран с самыми красивыми женщинами. Тогда первую строчку заняла Колумбия, следом расположились Польша и Греция, а пятерку замкнула Чехия.

Для той подборки использовались данные за 2025 год, в том числе результаты международных конкурсов красоты и пользовательских голосований.

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