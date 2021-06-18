Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога

|
Карина Исхакова
4 389

Как провести самый длинный день в году и самую короткую ночь, чтобы наполнить себя позитивной энергией на ближайшие полгода.

Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога

Фото: depositphotos / Albo73

21 июня — день летнего солнцестояния, нумерологи именуют эту дату символом победы над тьмой. Астролог Ирина Сычева на своей странице в Instagram дала рекомендации, как провести самый длинный день в году и самую короткую ночь, чтобы наполнить себя позитивной энергией до конца года.

«Этот день — союз всех четырех стихий: земли, огня, воды и воздуха. В день летнего солнцестояния очень мощно раскрывается энергия Солнца, она дает нам большие возможности, в том числе, для исцеления, как духовного, так и телесного», — написала астролог.

По мнению Ирины Сычевой до начала летнего солнцестояния нужно успеть раздать долги и по возможности вернуть денежные средства, которые занимали у вас. До 21 июня необходимо провести уборку дома, завершить ремонт и выкинуть нежные вещи — не складируйте то, что вам по размеру или имеет ненадлежащий вид. До этой даты лучше всего завершить начатые проекты и неоконченные дела. И самое главное не поддавайтесь негативным эмоциями, советуют астрологи.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака. Провидец Игорь Вечерский поведал, какие перемены и испытания падут на долю представителей зодиакального круга.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога

Последние новости

21:15
Уникальный правитель: Сурков сравнил Россию Путина с Римской империей Октавиана
21:05
Момент гибели 26-летнего мужчины в бассейне столичного фитнес-клуба попал на видео
20:51
Лавров объяснил, почему возвращение послов «символический жест»
20:39
«Очень идет животик!» — Ольга Бузова ждет первенца?
20:27
Москвичи активно вакцинируются от COVID-19
20:15
Шуфутинский готовится вновь стать папой: «Активно работаем над этим вопросом»

Сейчас читают

«Его найти не могли»: Сосед актера Андрея Егорова о последних днях его жизни
Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака
Одинокий карьерист: чем запомнился актер Андрей Егоров?
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака