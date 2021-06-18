21 июня — день летнего солнцестояния, нумерологи именуют эту дату символом победы над тьмой. Астролог Ирина Сычева на своей странице в Instagram дала рекомендации, как провести самый длинный день в году и самую короткую ночь, чтобы наполнить себя позитивной энергией до конца года.

«Этот день — союз всех четырех стихий: земли, огня, воды и воздуха. В день летнего солнцестояния очень мощно раскрывается энергия Солнца, она дает нам большие возможности, в том числе, для исцеления, как духовного, так и телесного», — написала астролог.

По мнению Ирины Сычевой до начала летнего солнцестояния нужно успеть раздать долги и по возможности вернуть денежные средства, которые занимали у вас. До 21 июня необходимо провести уборку дома, завершить ремонт и выкинуть нежные вещи — не складируйте то, что вам по размеру или имеет ненадлежащий вид. До этой даты лучше всего завершить начатые проекты и неоконченные дела. И самое главное не поддавайтесь негативным эмоциями, советуют астрологи.

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