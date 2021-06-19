Принц Гарри и Меган Маркл оказались в долгах из-за провала контракта со Spotify

Герцог и герцогиня Сассекские оказались в крупных долгах из-за невыполненных обязательств перед сервисом Spotify. Сделка на сумму 25 миллионов долларов была заключена в 2020 году и предполагала выпуск принцем Гарри и его супругой Меган Маркл серии подкастов об их жизни и взаимоотношениях.

Однако пара записала для Spotify всего один подкаст продолжительностью в 35 минут. Кроме того, в этом году планировался выход шоу с участием Гарри и Меган, но из-за пандемии, рождения ребенка и ухода в декретный отпуск идея не была реализована. В итоге, менеджмент потокового сервиса разочаровался в сотрудничестве с парой, а герцог и герцогиня Сассекские остались с крупным долгом, сообщает The Sun.

По мнению королевского писателя Фила Дампира, Гарри и Меган взяли на себя слишком много обязательств.

«Люди, которые платят им много денег, будут ожидать чего-то взамен», — заявил Дампир.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в королевской семье Британии разгорается новый скандал по вине герцога и герцогини Сассекских. Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис выразила недовольство тем, что Меган Маркл назвала свою недавно родившуюся дочь Лилибет. Оказалось, что Беатрис планировала назвать этим именем свою дочь, которая должна родиться осенью, однако жена принца Гарри его «украла».