Первое фото с места крушения самолета под Кемерово
В результате авиакатастрофы, по данным 5-tv.ru, погибли семь человек, еще 13 получили различные травмы.
Фото: РИА Новости / Игорь Руссак
5-tv.ru публикует первое фото с места крушения самолета под Кемерово. Авиакатастрофа произошла около 6:30 в субботу, 19 июня, в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области. В результате ЧП 13 человек пострадали, погибли семь человек. Среди них два пилота.
5-tv.ru стала известна причина крушения самолета с парашютистами под Кемерово. По одним данным, у воздушного судна Л-410 отказал двигатель, по второй версии, воздушное судно не смогло набрать нужную высоту при взлете и крылом при развороте задело землю.
По данным 5-tv.ru, самолет с парашютистами выполнял тренировочный полет и внезапно совершил жесткую посадку. Другие обстоятельства ЧП выясняются.
Читайте также
31%
-0.28 85.99
-0.71
Нашли ошибку?