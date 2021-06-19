5-tv.ru публикует первое фото с места крушения самолета под Кемерово. Авиакатастрофа произошла около 6:30 в субботу, 19 июня, в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области. В результате ЧП 13 человек пострадали, погибли семь человек. Среди них два пилота.

5-tv.ru

5-tv.ru стала известна причина крушения самолета с парашютистами под Кемерово. По одним данным, у воздушного судна Л-410 отказал двигатель, по второй версии, воздушное судно не смогло набрать нужную высоту при взлете и крылом при развороте задело землю.

По данным 5-tv.ru, самолет с парашютистами выполнял тренировочный полет и внезапно совершил жесткую посадку. Другие обстоятельства ЧП выясняются.