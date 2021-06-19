Первое фото с места крушения самолета под Кемерово

|
Алиса Маркова
Эксклюзив 6 778

В результате авиакатастрофы, по данным 5-tv.ru, погибли семь человек, еще 13 получили различные травмы.

Первое фото с места крушения самолета под Кемерово

Фото: РИА Новости / Игорь Руссак

5-tv.ru публикует первое фото с места крушения самолета под Кемерово. Авиакатастрофа произошла около 6:30 в субботу, 19 июня, в районе аэродрома «Танай» в Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области. В результате ЧП 13 человек пострадали, погибли семь человек. Среди них два пилота.

5-tv.ru

5-tv.ru стала известна причина крушения самолета с парашютистами под Кемерово. По одним данным, у воздушного судна Л-410 отказал двигатель, по второй версии, воздушное судно не смогло набрать нужную высоту при взлете и крылом при развороте задело землю.

По данным 5-tv.ru, самолет с парашютистами выполнял тренировочный полет и внезапно совершил жесткую посадку. Другие обстоятельства ЧП выясняются.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.22
-0.28 85.99
-0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
Фото подозреваемого в убийстве американки в Нижегородской области
9:55
Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Кузбассе
9:46
Стали известны детали убийства американки в Нижегородской области
9:45
Видео: Рухнувший с дороги автобус с пассажирами перевернулся под Краснодаром
9:33
Список погибших и пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
9:12
«Страшное горе»: глава Кузбасса прокомментировал смертельное крушение самолета

Сейчас читают

Первое фото с места крушения самолета под Кемерово
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Самый мощный день: что нужно успеть сделать до 21 июня — советы астролога
Одинокий карьерист: чем запомнился актер Андрей Егоров?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака