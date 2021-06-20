Звезду «Кадетства» Александра Головина обвинили в секс-домогательствах

Звезду сериала «Кадетство», 32-летнего актера Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах. Начинающая актриса Дарья Митичашвили на странице в Instagram выложила душераздирающий пост, где рассказала о жуткой встрече со знаменитостью.

«Девочки, если рядом с вами окажется эта мразота, имейте в виду, что он может облапать ваши ноги и не только, а защищать его будут друзья речами типа „ну он же актер“. Бейте сразу по **** (лицу — Прим. ред.), не задумываясь», — написала девушка.

Она добавила, что до сих пор находится в шоке от случившегося и не знает, что ей делать и где искать защиты. Единственное, в чем уверена Дарья, — она точно не оставит инцидент без внимания и виновник случившегося обязательно ответит за свои поступки.

Instagram @its.dasha.actress

Подруга Митичашвили, Мария Старикова отметила, что ЧП произошло несколько часов назад. Она заметила, что Головин якобы начал приставать к молодой актрисе прямо на улице, пока последняя ожидала прибытия такси. По словам свидетельницы, звезда «Кадетства» был «в невменяемом состоянии», отчего, предположительно, и начал «распускать руки».

«И вот она в слезах, уже из дома пересказывает мне просьбы его друзей „быть снисходительной, ведь он все-таки медийный“ и я совсем не знаю как ей помочь. Вызывать полицию? Приходить в себя и утром обратиться в кризисные центры? Чужая рука в промежности, не давшей согласия, это вообще как-то наказуемо сегодня?» — вопрошала участливая Старикова.

Facebook / Мария Старикова

Тем временем, пострадавшая опубликовала в сети еще один гневливый пост, где сообщила, что ей «плевать», насколько известен человек, дотронувшийся до ее тела. Мельком, она заметила, что когда актер ее «домогался», была на улице не одна. Рядом якобы стояла компания девушек, но никто не посмел вступиться — все лишь «хихикали и улыбались Александру».

Дарья Митичашвили добавила, что так и не дождалась извинений от «хама». Александр Головин якобы «полил ее помоями» вместо того, чтобы попытаться оправдать ужасный поступок и загладить вину.

«Ваша юбка — это приглашение. Ваш выход в бар с друзьями — это повод. Ваше отсутствие необходимой физической силы — это приятный бонус. Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать вообще на все „смягчающие“ моменты. Такого быть не должно!» — заключила актриса, считающая себя потерпевшей.

Instagram @its.dasha.actress

Александр Головин пока никак не реагировал на ситуацию. Правда это или ложь — выяснить пока не представляется возможным. Поклонники всерьез обеспокоены судьбой известного актера. Впрочем, судя по сторис в Instagram, Головин и правда отдыхал в баре. Причем в компании трех девушек, пишет «Утро.ру».

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