🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Рак, вы знатно потрудились на уходящей неделе. Работы было полно и на профессиональном поприще, и дома. Вселенная указывает, что вам жизненно необходим хороший отдых! Конечно, в разгар пандемии опасно ехать на курорты, но есть же масса способов провести досуг и дома. Горячей ванны с аромамаслами или массажа вполне хватит, чтобы восстановить энергию.

Близнецы, порой вы делаете людям больно. Конечно, не специально — просто таков ваш характер. Вы бываете несдержанны, грубы в общении. К сожалению, вам очень трудно просить прощения у окружающих — считаете за слабость. Но если вовремя этому не научиться, можно серьезно пострадать. Поэтому сегодня займитесь, пожалуй, анализом своих поступков.

Космический совет: придется усердно поработать, чтобы не остаться не у дел.

Телец, в последнее время вы слишком апатично относитесь к делам. В результате имеете не то, о чем на самом деле мечтаете. Если хотите значительно повысить качество жизни — старайтесь работать усерднее. Звезды намекают: выходные не повод бесцельно валяться на диване. Даже читая книгу, вы можете набраться ценных знаний.

Овен, вы — счастливый человек, просто сами отказываетесь в это верить. Все проблемы в вашей жизни — из-за нежелания смотреть правде в глаза и боязни показаться нелепым. «Для всех хорошим не будешь» — гласит известная поговорка. Думается, что она должна стать вашим девизом. Будьте открыты миру. Попробуйте начать все с чистого листа прямо сегодня.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 июня, на растущей Луне хорошо заключать контракты, строить планы, вкладывать деньги в приобретение недвижимости и совершать иные финансовые операции. Постарайтесь в этот день ни с кем не спорить и быть внимательными к окружающим. За помощь нуждающимся вам воздастся втройне.

♌ Лев

Лев, 20 июня вы должны быть максимально собраны и внимательны ко всему происходящему. Этот день для вас ознаменуется интригующими событиями. Не исключены встречи со старыми знакомыми, которые могут сделать выгодные бизнес-предложения. В общем, будьте начеку!

Космический совет: будьте внимательны к поступающей информации.

♍ Дева

Дева, сейчас вы находитесь в напряженной ситуации. Кажется, что дела идут не так хорошо как могли бы, да и близкие пренебрегают вашим мнением — на душе тяжело и неспокойно. Однако звезды твердят совершенно обратное: вы на правильном пути, просто выбранная дорожка не всегда бывает без преград. Осталось немного потерпеть, и вы добьетесь цели.

Космический совет: поберегите нервы и здоровье — запасных не будет.

♎ Весы

Весы, вы очень долго работали над важным проектом, но в силу особенностей своего характера никак не решаетесь его обнародовать. Страшна реакция? Негативные отзывы? Не переживайте: вашего опыта и знаний достаточно, чтобы создать нечто поистине уникальное. Чтобы закончить дела, осталось сделать лишь немного решительных шагов. Будьте смелее!

Космический совет: настало время для решительных действий — вперед!

♏ Скорпион

Скорпион, 20 июня будет для вас днем испытаний. Вам предстоит защищать себя, отстаивать позиции. Не исключено, что в пылу разборок вы с кем-то можете поругаться. Это не предосудительно. Что делать, если окружающие не хотят слышать правду? Не смейте сегодня отказываться от своих идей.

Космический совет: отстаивайте свою правду до конца.

♐ Стрелец

Стрелец, абстрагироваться от насущных проблем очень просто, если есть хобби. Это может быть все что угодно: прыжки с парашютом, чтение книг, медитация и даже рисование. Этот день вы просто обязаны посвятить себе любимому. Позвольте себе расслабиться по-настоящему. Космический совет: уйдите в творчество с головой — так забудете проблемы.

♑ Козерог

Козерог, вы стали слишком раздражительным и нервным. Отчего? Возможно, это «побочка» серьезной нагрузки на работе. Все мы люди, и имеем право избавляться от стресса, а не копить негатив в себе. Вот только срываться на близких — плохая идея. 20 июня постарайтесь быть максимально лояльным и держать себя в руках.

Космический совет: будьте рассудительны и вежливы с близкими.

♒ Водолей

Водолей, 20 июня для вас — день новых открытий. Вы можете узнать нечто интересное и неожиданное о дорогих людях, отправиться в неплановое путешествие и даже получить новую работу. Вам несомненно крупно повезет! Главное — оставайтесь самим собой, независимо от ситуаций, в которых окажетесь.

Космический совет: позвольте себе быть настоящими — это оценят.

♊ Рыбы

Рыбы, пора пересмотреть свое отношение к жизни. Вы боитесь доверять людям, но в то же время хотите от них больше, чем они могут или хотят вам дать. Звезды напоминают: залог счастья и удачи — умение общаться с окружающими и выстраивать качественные отношения. Мы все зависим друг от друга. Так зачем же обижаться на кого-то и обижать других?

Космический совет: не копите негативные эмоции, это вас погубит.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 июня для всех знаков зодиака.