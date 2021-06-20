По улицам ходила: в Ялте из-за потопа пришлось спасать животных из крокодиляриума
Сотрудники питомника буквально руками вытаскивали крокодилов из затопленных зданий.
Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Henning via www.imago-images.; Instagram @zhilenko_viktor @chp.crimea
Погодные аномалии вызвали сильнейшие ливни в Крыму, в результате чего затопленными оказались целые города. В Ялте из-за непрекращающихся дождей буквально под водой оказались улицы и некоторые здания города.
Не обошла стороной стихия и местный крокодиляриум, питомцы которого, конечно, оказались в куда более привычных для них условиях тропических дождей, однако создали целый ряд проблем для владельцев и сотрудников террариума. По городу даже поползли слухи, что дикие животные сбежали из питомника и теперь разгуливают по улицам.
Под грязными потоками воды животных практически не видно, поэтому работникам крокодилярииума пришлось буквально руками вылавливать крокодилов и ядовитых змей из воды. Кадры с опасным занятием выложили в социальные сети.
«Не простое занятие ловить крокодилов. Ялтинцы и гости Крыма, не переживайте, никто не сбежал. В целом, ситуация налаживается, город быстро восстанавливается после стихийного бедствия», — написали владельцы на странице питомника в Instagram.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ялте безостановочно ведутся работы по восстановлению городской инфраструктуры после наводнения, вызванного внезапно обрушившимися на регион ливнями.
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