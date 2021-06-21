Идут новые тропические ливни: мэр призывает жителей Ялты эвакуироваться

Ситуация с подтоплениями в Крыму по-прежнему остается тяжелой. Курортный регион вновь накрыли дожди, а вода начала пребывать. Эпицентр событий пришелся на Ялту. В настоящее время здесь идет всеобщая мобилизация и экстренная эвакуация населения. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru сообщила мэр города Янина Павленко.

Глава отметила, что, по прогнозам синоптиков, тропические ливни продолжатся в регионе минимум до завтра. Всего за 40 минут вода успела подняться от уровня «по щиколотку» до колена. Почти всех местных жителей эвакуировали. Однако некоторые граждане упорно не хотят покидать дома, ссылаясь на то, что так будет безопаснее. В большинстве случаев граждане просто боятся оставить собственность без присмотра.

«Я по-прежнему прошу людей эвакуироваться добровольно. Мародерства не будет. Везде выставляются посты МВД. Ситуация достаточно сложная, мы ее полностью контролируем, но каждую минуту надо принимать взвешенные решения, потому что речь идет о жизни и безопасности как местных людей, так и наших дорогих отдыхающих, которые приехали со всей России», — подчеркнула Павленко.

Мэр Ялты извинилась перед всеми туристами за испорченный отдых, отметив, что подобные ситуации здесь случаются очень редко — примерно один раз в 10-20 лет. Тем не менее все аварийно-спасательные службы приведены в действие. Более тысячи человек сегодня трудятся, чтобы обеспечить безопасность граждан.

22 июня в Ялту прибудет государственный совет Крыма во главе с председателем Владимиром Константиновым для определения дальнейших действий.

«Здесь объявили всекрымский субботник. Завтра ожидаем еще несколько тысяч человек. Эти люди будут помогать проводить восстановительные работы и работы по уборке. Аварийно-спасательная работа — это, конечно же, наши коммунальные службы, МЧС и МВД. Эти люди сегодня фактически на передовой, как и врачи», — заключила Янина Павленко.

На днях мэр города объявила о временном закрытии всех достопримечательностей Крыма из-за подтопления. Также отдыхающих и местных жителей просят воздержаться от купания.

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