Туристическая памятка: что нужно знать собравшимся в Крым после наводнения?

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Егор Измалкин
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Ситуация на полуострове постепенно стабилизируется после аномальных ливней.

Туристическая памятка: что нужно знать собравшимся в Крым после наводнения?

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Отдыху в Крыму, несмотря на недавние наводнения, ничто не угрожает. Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко успокоил желающих отправиться туда в отпуск — массовых отказов от брони в Ялте и других районах нет. Сайт KP.RU рассказал, что необходимо знать перед поездкой на полуостров в ближайший месяц.

Въезд в Керчь и Ялту уже полностью открыт, однако минимум до 23 июня на пляжах Ялты купаться нельзя. Улицы этих двух городов сейчас загрязнены мусором и деревьями, но власти обещают навести порядок в течение двух недель. Однако путешественников не должны отпугнуть временные ограничения, ведь в округе множество пляжных территорий, где купаться можно — например,  Массандровский пляж.

В частных домовладения и мини-гостиницах могут быть перебои со светом, газом и водоснабжением, так что перед приездом необходимо поинтересоваться у хозяина отеля или хостела, как обстоят дела с коммуникациями.

Если туристы оказались в сложной ситуации или их имущество пострадало из-за наводнения, необходимо обращаться на горячую линию Минкурортов Крыма по телефону 8 (800) 511-80-18 или в аккаунты ведомства в Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

Ранее 5-tv.ru писал, что турфирмы продолжают продавать путевки в затопленный несколько дней назад Крым.

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