Фильм в жанре драма Кирилла Сафонова: смерть экс-супруги и любовь с первого взгляда

Жизнь актера Кирилла Сафонова больше напоминает драматический фильм. До того, как добиться популярности в профессиональной сфере, артист успел поработать грузчиком, водителем и даже художником. Сафонов начала зарабатывать на жизнь, будучи подростком.

Родители будущего актера развелись, чтобы помочь маме и сестрам 13-летний Кирилл устроился работать на почту, через год он уехал на заработки на Север, где ремонтировал железную дорогу, пишет Starhit.ru. Но у юного Сафонова всегда был интерес к искусству, еще со школьной скамьи он выступал на сцене, писал картины и сочинял стихи.

После возвращения в Красноярский край Сафонов поступает на режиссерский факультет института культуры. Студент театрального вуза зарабатывает на жизнь, выставляя на выставках собственные картины. Мечтая о работе в большом кино, будущий актер решает перевестись в ГИТИС, на курс мастера Андрея Гончарова. Несмотря на талант и признание со стороны наставника, Сафонов срывает генеральную репетицию дипломного спекался, за что его отчисляют из университета.

После того как будущего актера выгнали из вуза, ему все равно удалось проявить себя, он играл на сцене драмтеатра имени Станиславского, в 90-е переехал в Израиль, где стал звездой «Гешере». Сафонов перевез в Тель-Авив маму и сестер. Дебютными картинами для артиста стали израильские фильмы: «Пыль» и «Вечер «Спасенных», а с лентой «Полурусская история» Кирилл приехал на Московский кинофестиваль. Российскому зрителю знаменитость запомнился по сериалам: «Татьянин день», «Эти глаза напротив» и «Новая жена».

Личная жизнь Сафонова, как и профессиональная деятельность, складывалась весьма непросто. В первый раз актер женился в 18 лет. Свою супругу Елену и дочь Настю мужчина перевез в Израиль, но увы, их брак распался. Тем не менее бывшие муж и жена смогли сохранить дружеские отношения.

«Развод стал для меня равносилен потере некоего фундамента. Мы познакомились, будучи практически детьми. Какие-то важные этапы проходили вместе, вместе взрослели, а потом произошло то, что один французский писатель назвал „эффектом новостроек“, которые возводятся одновременно и уверены, что будут существовать на одном уровне, однако, когда достигают крыши, выясняется, что связь между ними не прочна. Сохранять видимость семьи не имело смысла», — рассказал о своем разводе с первой женой актер.

Дочь знаменитости окончила школу в Израиле, затем поехала покорять подиумы США и Европы. Экс-супруга Сафонова снова вышла замуж за фотографа Вадима Сухаревского, но и этот союз распался спустя 11 лет брака, причиной тому — пагубное пристрастие женщины к спиртному. Близкие, включая дочь, пытались убедить Елену пройти лечение от алкоголизма, но она категорически отказывалась. Первой жены Сафонова не стало в 2018 году, женщина умерла в возрасте 42 лет.

Новость о скоропостижной кончине бывшей супруги актер воспринял тяжело. На то момент мужчина уже состоял в браке с новой избранницей — певицей Сашей Савельевой, которая и помогла справиться ему с этой трагедией. Участница первой «Фабрики звезд» и актер познакомились в 2009 году в караоке-баре. Встреча оказалась судьбоносной, спустя год влюбленные поженились. Сафонов покорил сердце девушки трогательным признанием на иврите. Свадьба знаменитостей была довольно скромной, молодоженам какое-то время даже удавалось скрывать свой брак от общественности.

globallookpress / Павел Кашаев

«Мы поженились в усадьбе Царицыно, при свете дня и большом скоплении гуляющей там публики. Просто окружающие отнеслись к нам с уважением и тактом. Кто-то попытался фотографировать на мобильный телефон, но я вежливо попросил этого не делать, нам пошли навстречу», — поделился воспоминаниями Кирилл Сафонов.

Разница в возрасте в десять лет, нежелание тогда еще 25-летней Савельевой заводить детей, ссоры и разногласия по мелочам могли разрушить брак, но влюбленные смогли найти в себе силы, чтобы сохранить семью. Общего ребенка Саша и Кирилл завели спустя девять совместной жизни, мальчик, которого назвали необычным именем Леон — появился на свет в 2019 году.

По признанию бывшей участницы группы «Фабрика» беременность далась ей нелегко, на поздних сроках у знаменитости возникла угроза жизни ее и ребенка, стабилизировать состояние не удалось, певице пришлось экстренно рожать.

Сейчас супруги счастливы в браке, воспитывают подрастающего Леона. Саша Савельева прекрасно ладит со взрослой дочерью Кирилла. Сейчас Ксения проживет в США. Кажется, что тяжелая судьба Сафонова, под стать его героям, была весьма непростой, на жизненном пути актера были и взлеты, и падения, ему пришлось пережить потери близких, чтобы потом обрести народное признание и в 48 лет с полной уверенностью назвать себя счастливым человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Саша Савельева призналась, что она не могла забеременеть четыре года в браке с Кириллом Сафоновым.