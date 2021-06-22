Беременные Арзамасова и Горбань померились животами на премьере фильма — фото

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Рита Цветкова
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Накануне стало известно, что у Ильи Авербуха и его молодой жены-актрисы вскоре родится сын.

Фото, видео: Instagram @gorban_masha, @liza_arzamasova

Беременные актрисы Мария Горбань и Елизавета Арзамасова померились животами на премьере фильма «Проклятый чиновник». Увидев друг друга, будущие мамы нежно обнялись и попозировали фотографам.

Горбань пришла на мероприятие в сопровождении мужа, оператора Кирилла Зоткина. О поле будущего малыша артистки пока ничего не известно, родители не спешат сообщать об этом публике. Однако уже совсем скоро Мария станет дважды мамой — она также воспитывает дочь Стефанию от экс-супруга, осветителя Олега Филатова.

Instagram @gorban_masha

Арзамасова и ее муж, фигурист и хореограф Илья Авербух, наоборот, с радостью делятся с фанатами волнением ожидания. Недавно они сообщили, что их первенцем будет мальчик. По словам близких, пара просто «светится счастьем» и с нетерпением готовится к пополнению. После премьеры «Проклятого чиновника» Елизавета уедет в Сочи, где будет показан новый ледовый спектакль Авербуха «Анна Каренина».

В картине режиссеров Сарика Андреасяна и Гевонда Андреасяна о госслужащем, внезапно потерявшем способность брать взятки, Арзамасова снималась, будучи в положении. Во время работы актрисе приходилось скрывать симптомы токсикоза и другие «прелести» беременности. Ранее 5-tv.ru рассказывал о впечатлениях Лизы Арзамасовой от съемок в «Проклятом чиновнике».

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