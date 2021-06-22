А по утру они проснулись: рэпер Гуф снова бросил Айзу Анохину

Светская львица Айза Анохина переживает очередную трагедию. Еще вчера дива заявляла, что рэпер Алексей Долматов, более известный по нику Гуф, вернулся к ней и чувствовала себя счастливой, а сегодня рыдает и настаивает на обратном.

В Instagram селебрити выложила ряд слезливых роликов, где сообщает фанатам о случившемся. Звезда искренне надеялась, что Гуф останется навсегда, особенно после «нежной переписки», в которой он якобы признается, что «хочет встретить старость» вместе с ней. Тем более, что есть общий ребенок. Но оказалось, так только показалось.

«У меня просто трясутся руки. Я в таком шоке не была никогда… Это ваше право: верить или не верить. Я была максимально искренней. Я не буду опускаться, выкладывать переписки совместные. Но это просто худшее, что могло произойти. 105-й раз верить человеку и вот такая *****», — возмущалась Айза.

Ну а пока бизнесвумен страдает, по сети активно разлетаются кадры, где рэпер Гуф обнимается со своей бывшей, но уже настоящей девушкой Юлией Королевой. На видео особа сидят на кухонном гарнитуре, а Алексей, прильнув к ее груди, наслаждается счастьем.

Сам исполнитель произошедшее никак не комментирует. Вероятно, ему просто не до слухов.

Teleprogramma.pro напоминает, что рэпер Алексей Долматов и Айза Анохина жили вместе шесть лет. За это время влюбленные не раз расставались, но все время находили повод, чтобы примириться. Окончательный разрыв между селебрити произошел в 2014 году. Тогда бизнесвумен обвиняла экс-супруга в неадекватном поведении и даже указывала на его сильнейшую зависимость от наркотиков.

В 2015-м знаменитости вновь стали встречаться, однако и эта попытка не увенчалась успехом. После расставания с Гуфом Айза вышла замуж за другого кавалера и родила ему сына. В отношениях с рэпером у женщины родился наследник Сэм.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогер Лена Миро отреагировала на новость о воссоединении Айзы Анохиной с Гуфом.