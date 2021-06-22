А по утру они проснулись: рэпер Гуф снова бросил Айзу Анохину

|
Виктория Андреева
1 017

Еще вчера бизнесвумен была счастлива старым новым отношениям, а теперь тяжело переживает расставание с любимым человеком. На кого же он ее променял?

Фото, видео: Instagram @aizalovesam, @olgadolmatova

Светская львица Айза Анохина переживает очередную трагедию. Еще вчера дива заявляла, что рэпер Алексей Долматов, более известный по нику Гуф, вернулся к ней и чувствовала себя счастливой, а сегодня рыдает и настаивает на обратном.

В Instagram селебрити выложила ряд слезливых роликов, где сообщает фанатам о случившемся. Звезда искренне надеялась, что Гуф останется навсегда, особенно после «нежной переписки», в которой он якобы признается, что «хочет встретить старость» вместе с ней. Тем более, что есть общий ребенок. Но оказалось, так только показалось.

«У меня просто трясутся руки. Я в таком шоке не была никогда… Это ваше право: верить или не верить. Я была максимально искренней. Я не буду опускаться, выкладывать переписки совместные. Но это просто худшее, что могло произойти. 105-й раз верить человеку и вот такая *****», — возмущалась Айза.

Ну а пока бизнесвумен страдает, по сети активно разлетаются кадры, где рэпер Гуф обнимается со своей бывшей, но уже настоящей девушкой Юлией Королевой. На видео особа сидят на кухонном гарнитуре, а Алексей, прильнув к ее груди, наслаждается счастьем.

Сам исполнитель произошедшее никак не комментирует. Вероятно, ему просто не до слухов.

Teleprogramma.pro напоминает, что рэпер Алексей Долматов и Айза Анохина жили вместе шесть лет. За это время влюбленные не раз расставались, но все время находили повод, чтобы примириться. Окончательный разрыв между селебрити произошел в 2014 году. Тогда бизнесвумен обвиняла экс-супруга в неадекватном поведении и даже указывала на его сильнейшую зависимость от наркотиков.

В 2015-м знаменитости вновь стали встречаться, однако и эта попытка не увенчалась успехом. После расставания с Гуфом Айза вышла замуж за другого кавалера и родила ему сына. В отношениях с рэпером у женщины родился наследник Сэм.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как блогер Лена Миро отреагировала на новость о воссоединении Айзы Анохиной с Гуфом.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.17
-0.03 87.07
0.18
Как время года влияет на судьбу и характер каждого знака зодиака

Последние новости

16:20
Почему сын Жанны Фриске не общается с бабушкой и дедушкой?
16:04
В Минобрнауки опровергли данные о программе правительства по «чипированию мозга»
16:01
Как ухаживать за кожей лица и тела летом — советы косметолога
15:48
«Прибавил возраста» — поклонники раскритиковали смену цвета волос Лаймы Вайкуле
15:44
Сколько Ольге Бузовой заплатили за выступление в МХАТе?
15:32
«Незавершенный гештальт»: сексолог объяснил, почему Гуф с Айзой снова сошлись

Сейчас читают

Мистика или происки подсознания? — В какие дни недели снятся вещие сны
«Дерзайте, кто попал!»: что и кому принесут планеты с 21 июня по 4 июля
Как по месяцу рождения человека узнать его характер?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака