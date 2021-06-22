Что стало причиной ялтинской катастрофы лета 2021 года?

Стали известны причины ялтинской катастрофы - ливень едва не смыл в море целый город. Виной всему, как выяснилось, массовая стихийная застройка в руслах рек. Ялте уже прописали изменение генплана - без глобальной перестройки городу не выжить, и подобные ЧП будут повторяться.

Сейчас на разрушенных улицах вместе со спасателями работают две тысячи военных. Алексей Полторанин следит за масштабной операцией по спасению главного крымского курорта.

Цокольный этаж школы номер 12 города Ялты во время наводнения полностью затопило - водой уничтожены мебель, оборудование пищеблока, музыкальные инструменты школьного ансамбля

На помощь сразу пришли военные Черноморского флота - с семи утра и до поздней ночи они вычищают грязь из подвальных помещений - уже вывезли пять самосвалов, еще предстоит столько же.

Скрежет лопат слышен в школьном дворе - еще недавно вся территория была покрыта илом, который принесло бурным течением. У входа установлен праздничный баннер - здесь должны были провести выпускной, который пройдет после того как военные все восстановят.

Военные и спасатели работают во всех пострадавших районах полуострова. Самая сложная обстановка сейчас в микрорайоне Васильевка, где ушло под воду десять домов.

Дом Ленура Мустафаева напоминает каменную пещеру - щебенкой засыпало комнаты, пристройку, из-под земли торчит крыша беседки. Когда началось наводнение, отец с сыном едва успели покинуть жилище.

Ленур и его семья разместились у родственников, остальные в пункте временного размещения. Пострадал и троллейбусный парк - завалена щебнем списанная техника, пострадавшие машины погрязли в иле. Аварийно-восстановительные работы на полуострове планируется завершить уже до конца этой недели.

В Крыму сегодня и завтра объявлены выходными днями - в регионе проходит всекрымский субботник. Некоторые туристы сворачивают свой отдых. Виталий возвращается с семьей домой в Москву на самолете хотя приехал на автомобиле - машину полностью затопило и пришлось сдать в ремонт.

Отдыхающим купаться в море запрещено - с высоты птичьего полета хорошо видна полоса грязи, которую принесло течением с гор. Уже сегодня должны быть получены результаты проб воды.

Водоснабжение в Ялте пока полностью не восстановлено - в некоторых гостиницах и частном секторе включают ее по графику, бутилированную воду раздают на улице - на этом автомобиле привезли целую партию в качестве гуманитарного груза из Северной Осетии.

Эта стихия похоже сплотила всех и мобилизовала - всем полуостровом, всей страной помогают восстановить Крым, чтобы он скорее вернулся к привычной жизни.



