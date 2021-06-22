Казалось бы, как кстати Айза Анохина снова стала Долматовой! Новость о воссоединении давних возлюбленных и бывших супругов тронула нежные сердца фанатов русского рэпа, но их счастье длилось недолго. Только успела красотка публично заявить, что Алексей Долматов (настоящее имя рэпера Гуфа. — Прим. ред.) вернулся к ней, а сын пары Сами поверил в возвращение папы, как оказалось, что только показалось.

Айза, обливаясь слезами, рассказала подписчикам в Instagram, что Гуф обещал ей вместе состариться, а потом неожиданно сбежал к Юлии Королевой, у которой его только что увела бывшая жена. Что же происходит в личной жизни Долматовой? И почему ее любимый мужчина, словно гонимый ветром куст перекати-поля, летит то к одной даме, то к другой. И ведь дамы-то везунчика принимают!

«Айза и Гуф являются кармической парой, поэтому так по жизни их и будет сводить, сколько бы раз они ни расставались, ни разводились. Все равно волны жизни будут их соприкасать. На многих участках жизни они будут иметь эмоцию, влечение друг к другу, но так как уже все пройдено, в хорошем смысле слова, в их любовной истории, то это влечение будет кончаться каждый раз ссорой, расставанием», — заявила Таролог Марианна Абравитова.

По мнению эксперта, Айзе не стоит делать ставку на Гуфа, как на человека, с которым она до конца жизни пройдет рука об руку. Конечно, у знойной красотки быстро появится новый мужчина, и она еще будет счастлива в отношениях. Более того, считает таролог, знаменитость еще родит детей, хотя уже растит двоих мальчиков. Но от экс-супруга ей не убежать.

«Гуф является человеком, которого нельзя изгнать из ее жизни, нельзя про него забыть. Он все время, как заноза, будет торчать в ее сердце. Что касается Гуфа, у него достаточно легкий вариант этой кармичности. Он никаких выводов не делает, живет моментом. Поэтому, увидев Айзу, воспылав к ней этой эмоцией, он тут же этой эмоции отдался. Но точно так же он от этой эмоции отходит в сторону. Так что в его жизни будет еще много женщин, но по-серьезному, так, как он относился к Айзе, у него не получится пройти такой совместный маршрут ни с кем», — уверена Абравитова.

По мнению таролога, общее ощущение счастья у рэпера складывается из мелких фрагментов: там и творчество, и игры с запрещенными веществами, и женщины. Пока жизнь кипит, что-то меняется, он будет чувствовать себя удовлетворенным, не задумываясь по-настоящему о последствиях своих поступков.

«А вот Айза делает ставку своего счастья на мужчину. Соответственно, этот кармический Гуф, он как айсберг будет в ее жизни. Но впереди у нее много еще интересного с другими партнерами», — заключила Абравитова.

Звездная пара была связана узами брака с 2008 года по 2014-й. За время разрыва Айза успела выйти замуж, родить второго сына Элвиса, развестись, покрутить роман с исполнителем Олегом Майами и едва не выйти за него! Однако, встретив своего кармического Гуфа, Айза сообщила, что снова влюблена и готова бороться за их личное счастье. Может, и правда, судьба?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему, по мнению сексолога Карины Киселевой, Айза и Алексей Долматовы никак не могут забыть друг друга.